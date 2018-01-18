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    Вальверде: «Придется смириться с этим поражением»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поздравил «Эспаньол» с победой в первом матче четвертьфинала Кубка Испании.

    «Игра «Барселоны» мне вполне понравилась. Можно сказать, что мы показали конкурентный футбол.

    Но на этом поле было сложно комбинировать. Мы старались делать то, что умеем хорошо. Придется смириться с этим результатом.

    Соперник проделал много черновой работы в обороне. Так что нужно их поздравить с успехом», – сказал после матча тренер.

    Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Эспаньол» – «Барселона» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 25 января.

    Источник: Marca

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    18.01.2018 07:16
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