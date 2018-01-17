Линекер считает, что у Кейна нет слабых мест

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Эксперт считает, что у форварда нет слабых мест.

– Насколько важен для Англии будет Гарри Кейн на ЧМ-2018?

– Одним из ключевых игроков — в этом нет никаких сомнений. Это универсальный центрфорвард, невероятно талантливый. Он может забивать голы на любой вкус — издали, головой, из штрафной, к тому же он умеет созидать… Слабых мест у него просто нет. Он очень важен для Англии, и нам надо, чтобы он был свежим и в хорошей форме.

– С кем из экс-форвардов Англии можно сравнить Кейна?

– За всю историю у Англии было много хороших форвардов, и мне он напоминает Алана Ширера — именно в плане своей универсальности.