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    Марсело: «Нынешняя ситуация в «Реале» – худшая за мою карьеру»

    Защитник «Реала» Марсело прокомментировал поражение от «Вильярреала» (0:1) в домашнем матче чемпионата Испании.

    Напомним, что после 18-ти туров мадридцы имеют на своем счету 32 очка. Это худший показатель команды за последние 12 лет.

    «Нынешняя ситуация в «Реале» – худшая за мою карьеру в клубе. Мы все расстроены. Чувствуется, что «Реал» тонет. Но мы этого не заслужили, поскольку играли хорошо.

    Сегодня мяч просто не хотел залетать в ворота соперника. Не могу объяснить, почему такое происходит», – заявил Марсело.

    Источник: BBC

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    14.01.2018 08:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 января 2018, 14:10

      Худшее было, когда вы раз за разом в 1/8 ЛЧ вылетали от всех подряд. Но да, в чемпионате Испании давно такого провала не было. Игра у команды не идёт, а раз Роналде не забивает, то оказывается, что больше и некому.

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 14 января 2018, 12:07

      нужно иметь план на игру. А вы его не имеете, считает зидан, что и так сойдет видимо. Выйдем против дохлого бетиса, будем давить да и забьем, а по итогу что с бетисом, что с вилькой, 90ая минута и пропускаем.

      1
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      Рейтинг: -9

      sergonosov 14 января 2018, 11:23

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 января 2018, 10:24

      Анчелоти забрал лч и 3 место занял уволили... зидан унизил реал досихпор на посту

      -3
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      Рейтинг: +48

      riat > de bruyne 14 января 2018, 10:47

      Зидан взял 2 лч подряд ! Какие к нему вопросы ?

      1
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга > riat 14 января 2018, 10:56

      плюс чемпионство

      -1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > 14 января 2018, 12:41

      Зидан взял уже готовый Реал , 2 года там нужен был только мотиватор и просто ту же схему выставлял что и Анчелоти...
      ЛОЛ , от Зидана ни покупок, ни игры...
      Зизу великий , но как тренеру ему нужно в середнеках поработать пару лет для новых идей...

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