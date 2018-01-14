Марсело: «Нынешняя ситуация в «Реале» – худшая за мою карьеру»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал поражение от «Вильярреала» (0:1) в домашнем матче чемпионата Испании.

Напомним, что после 18-ти туров мадридцы имеют на своем счету 32 очка. Это худший показатель команды за последние 12 лет.

«Нынешняя ситуация в «Реале» – худшая за мою карьеру в клубе. Мы все расстроены. Чувствуется, что «Реал» тонет. Но мы этого не заслужили, поскольку играли хорошо.

Сегодня мяч просто не хотел залетать в ворота соперника. Не могу объяснить, почему такое происходит», – заявил Марсело.