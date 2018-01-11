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    Венгер – во время матча с «Челси»: «Стоит Морате упасть – судья сразу ставит чертов штрафной!»

    Издание Daily Mail опубликовало реплику главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера во время матча 1/2 финала Кубка Лиги против «Челси» (0:0).

    «Стоит Морате упасть – судья сразу ставит чертов штрафной!» – приводит источник слова француза по ходу второго тайма.

    Венгер провел встречу на трибуне в виду дисквалификации. 68-летний тренер пропустит три матча за перепалку с главным арбитром матча против «Вест Бромвича» (1:1, 21 тур АПЛ).

    Ранее лондонский клуб выбыл из борьбы в Кубке Англии, уступив «Ноттингем Форест» со счетом 2:4 в матче 3 раунда.

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги «канониры» занимают шестое место.

    Источник: Daily Mail

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    11.01.2018 18:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 23 января 2018, 23:12

      Это он еще с Реалом не играл! Там игроки не падают, а в твои ворота уже пенальти назначают

      0
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      Рейтинг: +53

      Benzema 9 11 января 2018, 20:41

      Сколко можно ныть во всем суди виновата когда проигреваеть ты спасибо скажи что судя не удалил Жаку и Мустафи они сколко раз умышленно фолыли несколко раз а игра арсенала ноль)

      -1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 января 2018, 20:06

      опять лягушатник заныл

      -1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 19:34

      Нервы - нервы -нервы. Проигрывать, конечно, неприятно

      1
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      Рейтинг: +12

      Vadim-SS 11 января 2018, 19:18

      Еще никто не писал про реаловскую школу? ))

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