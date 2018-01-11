Венгер – во время матча с «Челси»: «Стоит Морате упасть – судья сразу ставит чертов штрафной!»

Издание Daily Mail опубликовало реплику главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера во время матча 1/2 финала Кубка Лиги против «Челси» (0:0).

«Стоит Морате упасть – судья сразу ставит чертов штрафной!» – приводит источник слова француза по ходу второго тайма.

Венгер провел встречу на трибуне в виду дисквалификации. 68-летний тренер пропустит три матча за перепалку с главным арбитром матча против «Вест Бромвича» (1:1, 21 тур АПЛ).

Ранее лондонский клуб выбыл из борьбы в Кубке Англии, уступив «Ноттингем Форест» со счетом 2:4 в матче 3 раунда.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «канониры» занимают шестое место.