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  • Венгер – во время матча с «Челси»: «Стоит Морате упасть – судья сразу ставит чертов штрафной!»

Венгер – во время матча с «Челси»: «Стоит Морате упасть – судья сразу ставит чертов штрафной!»

11 января 2018, 18:51
5

Издание Daily Mail опубликовало реплику главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера во время матча 1/2 финала Кубка Лиги против «Челси» (0:0).

«Стоит Морате упасть – судья сразу ставит чертов штрафной!» – приводит источник слова француза по ходу второго тайма.

Венгер провел встречу на трибуне в виду дисквалификации. 68-летний тренер пропустит три матча за перепалку с главным арбитром матча против «Вест Бромвича» (1:1, 21 тур АПЛ).

Ранее лондонский клуб выбыл из борьбы в Кубке Англии, уступив «Ноттингем Форест» со счетом 2:4 в матче 3 раунда.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «канониры» занимают шестое место.

Источник: Daily Mail
Англия. Кубок Лиги Челси Арсенал Мората Альваро Венгер Арсен
Комментарии (5)
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Vadim-SS
1515687520
Еще никто не писал про реаловскую школу? ))
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DOCTOR PENALTY
1515688448
Нервы - нервы -нервы. Проигрывать, конечно, неприятно
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серега кашин
1515690405
опять лягушатник заныл
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Benzema 9
1515692477
Сколко можно ныть во всем суди виновата когда проигреваеть ты спасибо скажи что судя не удалил Жаку и Мустафи они сколко раз умышленно фолыли несколко раз а игра арсенала ноль)
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LogvinovSerj13
1516738362
Это он еще с Реалом не играл! Там игроки не падают, а в твои ворота уже пенальти назначают
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