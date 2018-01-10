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    Восстановление Бензема идет ускоренными темпами

    Нападающий «Реала» Карим Бензема имеет все шансы вернуться на поле раньше запланированного срока. Футболист сейчас восстанавливается после травмы.

    Процесс реабилитации от повреждения бедра проходит быстрее, чем предполагалось. Срок восстановления оценивался в три недели, но француз уже приступил к тренировкам с мячом. Бензема получил травму в конце декабря прошлого года.

    В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл в 20 матчах, забив в них пять голов и отдав четыре результативные передачи.

    Источник: Marca

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    10.01.2018 10:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 10 января 2018, 15:49

      так себе новость. Пусть отдохнет годик , другой, третий..

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