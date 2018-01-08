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    В матчах «Челси» и «Арсенала» будет задействована система видеоповторов

    В матчах 1/2 финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Арсеналом» будет протестирована система видеоповторов (VAR). Ее также будут использовать и в финальном матче турнира.

    В параллельных играх полуфинальной стадии, в которых будут встречаться «Манчестер Сити» и «Бристоль Сити», VAR не будет использоваться. Отмечается, что впервые же система видеоповторов в Англии будет опробована в матче третьего раунда Кубка Англии «Брайтон»«Кристал Пэлас», который состоится в понедельник, 8 января.

    Источник: BBC

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    08.01.2018 10:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 10 января 2018, 01:00

      Дожили!

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      Рейтинг: -48

      Tigerss 8 января 2018, 23:28

      давно пора, тогда и пенальти как с вэст бромом не будет!!!

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