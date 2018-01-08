В матчах «Челси» и «Арсенала» будет задействована система видеоповторов

В матчах 1/2 финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Арсеналом» будет протестирована система видеоповторов (VAR). Ее также будут использовать и в финальном матче турнира.

В параллельных играх полуфинальной стадии, в которых будут встречаться «Манчестер Сити» и «Бристоль Сити», VAR не будет использоваться. Отмечается, что впервые же система видеоповторов в Англии будет опробована в матче третьего раунда Кубка Англии «Брайтон» – «Кристал Пэлас», который состоится в понедельник, 8 января.