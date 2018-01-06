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    Игрок «Эвертона» обвинил Фирмино в расизме

    Нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино грозит дисквалификация по итогам матча с «Эвертоном» (2:1) в 1/32 финала Кубка Англии. Защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт заявил, что бразилец оскорбил его на почве его расового происхождения.

    Темнокожий игрок «Эвертона» обратил внимание судьи встречи на этот эпизод, что и было отражено в послематчевом рапорте. Однако телевизионщики утверждают, что Фирмино действительно бросил в сторону оппонента грубые слова, но они не являются актом проявления расизма.

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.01.2018 11:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 11 января 2018, 06:43

      Скоро судьи откажутся судить в чёрной форме.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 января 2018, 16:42

      Фирмино сам не чисто белый то,рабство давно прошло,но они почему то думают ,что им все еще за это должны,негр есть негр,белый есть белый,такова природа

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 января 2018, 12:15

      да негры нас тоже белыми ****** обзывают и мы же не ноем как дети, просто эти суки считают себя неприкасаемыми

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 января 2018, 11:22

      Перефразирую выражение: это было бы грустно, если бы не было так смешно!!! Теперь каждая "обезьяна" на каждом углу кричит что ее оскарбляют по делу и нет! Побольше целуйте в задницу этих цветных, они еще залезут к вам на голову, хотя по-моему выше уже некуда!!!

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