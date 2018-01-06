Игрок «Эвертона» обвинил Фирмино в расизме

Нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино грозит дисквалификация по итогам матча с «Эвертоном» (2:1) в 1/32 финала Кубка Англии. Защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт заявил, что бразилец оскорбил его на почве его расового происхождения.

Темнокожий игрок «Эвертона» обратил внимание судьи встречи на этот эпизод, что и было отражено в послематчевом рапорте. Однако телевизионщики утверждают, что Фирмино действительно бросил в сторону оппонента грубые слова, но они не являются актом проявления расизма.