Команды из ДНР могут сыграть в Донецке с соперниками из России, Абхазии и ЛНР

И.о. министра молодежи, спорта и туризма Донецкой народной республики Александр Громаков анонсировал проведение футбольных матчей в 2018 году.

«В этом году мы ожидаем проведения футбольных матчей с нашими дружественными командами из Ростовской области России, Абхазии и ЛНР. С этими командами ведутся сейчас переговоры», – цитирует Громакова NRT24.

ДНР была основана в апреле 2014 и имеет статус непризнанной.

Некоторые встречи могут пройти в спортивном комплексе «Олимпийский», на котором ранее выступал «Шахтер».