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    Команды из ДНР могут сыграть в Донецке с соперниками из России, Абхазии и ЛНР

    И.о. министра молодежи, спорта и туризма Донецкой народной республики Александр Громаков анонсировал проведение футбольных матчей в 2018 году.

    «В этом году мы ожидаем проведения футбольных матчей с нашими дружественными командами из Ростовской области России, Абхазии и ЛНР. С этими командами ведутся сейчас переговоры», – цитирует Громакова NRT24.

    ДНР была основана в апреле 2014 и имеет статус непризнанной.

    Некоторые встречи могут пройти в спортивном комплексе «Олимпийский», на котором ранее выступал «Шахтер».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2018 17:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 января 2018, 19:37

      Вот это точно путь к переносу ЧМ 2018 из России.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > KLIM777 5 января 2018, 20:51

      Это у НАС стадионы и гостиницы не достроены, а в других местах все давно и ко всему готово. Так что-легко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 4 января 2018, 18:51

      Непризнанный чемпионат непризнанной республики )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 января 2018, 18:19

      Прям чемпионат мира среди нахлебников :))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > la verdad 4 января 2018, 19:40

      Среди уголовников, как там фильм, тюряга,вроде называется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Дети лимита > kykyi 4 января 2018, 19:55

      В Донецке люди обыкновенные живут и они не виноваты за то что их Россия записала в крайние.

      0
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      Рейтинг: +28

      Дети лимита > la verdad 4 января 2018, 20:16

      Вся Россия нахлебник у Москвы.

      -1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 > la verdad 4 января 2018, 20:25

      Вся Россия огромный нахлебник у Москвы.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Дети лимита 4 января 2018, 20:25

      Я не виню донецких людей, они скорее заложники. Мне их искренне жаль,также как и россиян.

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Дети лимита 4 января 2018, 20:31

      А ты не попутал, умник? Не Москва ли главный нахлебник России???

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > sidul1 4 января 2018, 20:32

      Спасибо за повтор. Специалист по субтитрам?))))

      0
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      Рейтинг: +28

      Дети лимита > la verdad 5 января 2018, 15:07

      Вся Россия ездит на заработки к нахлебнику получается!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Дети лимита 5 января 2018, 15:11

      А ты не в курсе, что Москва забирает 90% бабла у регионов??? Неее, не слышал???

      4
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      Рейтинг: +28

      Дети лимита > la verdad 5 января 2018, 15:25

      Причем тут я?В МОСКВЕ еще и дармоеды в госдуме.Их тоже кормить нужно.

      -1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Дети лимита 21 января 2018, 23:11

      Проблемы с головой........Москва забирает все деньги у всей России и кто нахлебник то ???

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