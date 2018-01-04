Команды из ДНР могут сыграть в Донецке с соперниками из России, Абхазии и ЛНР

Вот это точно путь к переносу ЧМ 2018 из России.
И.о. министра молодежи, спорта и туризма Донецкой народной республики Александр Громаков анонсировал проведение футбольных матчей в 2018 году.
«В этом году мы ожидаем проведения футбольных матчей с нашими дружественными командами из Ростовской области России, Абхазии и ЛНР. С этими командами ведутся сейчас переговоры», – цитирует Громакова NRT24.
ДНР была основана в апреле 2014 и имеет статус непризнанной.
Некоторые встречи могут пройти в спортивном комплексе «Олимпийский», на котором ранее выступал «Шахтер».