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    Гинер: «Болельщики «Спартака» ездили в Манчестер поддержать ЦСКА, а наши — в Ливерпуль. Это потрясающе»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках.

    — Сейчас в Лиге Европы такая конкуренция! В ваш первый поход за Кубком УЕФА было проще?

    — Это наш первый поход на Кубок Лиги Европы (улыбается). И мы обязательно постараемся порадовать страну, потому что уверен, что на международной арене все болеют за всех.

    — Выездной матч «Спартака» с «Ливерпулем» (0:7) смотрели?

    — Смотрел.

    — Какие мысли?

    — Не скажу. Смотрел чисто как болельщик. Мне тоже хотелось, чтобы «Спартак» взял очки.

    Мне рассказывали, что спартаковские болельщики ездили в Манчестер поддержать ЦСКА, а наши ездили в Ливерпуль. Это потрясающе. Что бы ни происходило в матчах ЦСКА и «Спартака», это совсем другое. Здесь человек, болеющий против, нездоровый. Нездоровый по одной причине. Да, проиграл «Спартак», и неважно, сколько мячей он пропустил. Мы не получили очки в нашу копилку в рейтинге УЕФА. В таблице не написано «Спартак», ЦСКА или «Зенит», там написано «Россия».

    Ранее Гинер заявил, что не собирается продавать ЦСКА.

    Источник: ТАСС

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    03.01.2018 12:30
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +10

      Yrasikos 4 января 2018, 11:58

      Приезжали не поболеть, а чисто поржать над позором Спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 января 2018, 09:10

      вот это верно, полностью согласен. в первую очередь болеем за команду из России а клубные предпочтения оставим на внутренний чемпионат.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 января 2018, 18:30

      Ну хз

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 января 2018, 17:41

      все бы так ....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 3 января 2018, 17:26

      Согласен с Гинером!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 3 января 2018, 16:59

      Чушь. С хера ли я должен за Спартак болеть и поддерживать их, если мне Ливерпуль более симпатичен, например? Что за чушь - свои, чужие, Россия, нероссия. Клубные цвета - есть клубные цвета, защищать и поддерживать надо их прежде всего.

      -3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 января 2018, 16:11

      умные слова говорит Россия превыше всего

      7
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 3 января 2018, 16:07

      Это не потрясающе, просто это нормально.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 января 2018, 15:20

      Хорошо сказал... Ни убавить/ни прибавить...

      7
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 января 2018, 15:12

      Больше удивляет, что находятся некоторые, которые болеют против россиян в еврокубках. Как один тут "звездный" заявлял в интервью, что будет болеть за Црвену. Никогда не понимал таких.

      9
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