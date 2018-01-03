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  • Гинер: «Болельщики «Спартака» ездили в Манчестер поддержать ЦСКА, а наши — в Ливерпуль. Это потрясающе»

Гинер: «Болельщики «Спартака» ездили в Манчестер поддержать ЦСКА, а наши — в Ливерпуль. Это потрясающе»

3 января 2018, 12:30
24

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках.

— Сейчас в Лиге Европы такая конкуренция! В ваш первый поход за Кубком УЕФА было проще?

— Это наш первый поход на Кубок Лиги Европы (улыбается). И мы обязательно постараемся порадовать страну, потому что уверен, что на международной арене все болеют за всех.

— Выездной матч «Спартака» с «Ливерпулем» (0:7) смотрели?

— Смотрел.

— Какие мысли?

— Не скажу. Смотрел чисто как болельщик. Мне тоже хотелось, чтобы «Спартак» взял очки.

Мне рассказывали, что спартаковские болельщики ездили в Манчестер поддержать ЦСКА, а наши ездили в Ливерпуль. Это потрясающе. Что бы ни происходило в матчах ЦСКА и «Спартака», это совсем другое. Здесь человек, болеющий против, нездоровый. Нездоровый по одной причине. Да, проиграл «Спартак», и неважно, сколько мячей он пропустил. Мы не получили очки в нашу копилку в рейтинге УЕФА. В таблице не написано «Спартак», ЦСКА или «Зенит», там написано «Россия».

Ранее Гинер заявил, что не собирается продавать ЦСКА.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов ЦСКА Спартак Гинер Евгений
Комментарии (24)
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alexivanof197
1514972190
так и должно быть всегда,я помню при СССР всегда поддерживал даже Динамо Киев в еврокубках и никогда не желал проиграть им
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insider_retro
1514972241
По государственному мыслит, правильно речь держит!..)) Есть клубное соперничество, а есть престиж державный!!!!!!!!!!!!!
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Хакасия
1514975533
И это правильно!
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mialkov
1514977454
Ничего удивительного здесь нет! Всегда болел и буду болеть за ВСЕХ наших в еврокубках вне зависимости от моих личных клубных пристрастий. Правильно сказал DOCTOR PENALTY - "ФУТБОЛ нас объединяет"!
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docndoc
1514978399
Так и должно быть: внутри России от Гинера пришлось услышать немало ядовитых шпилек в адрес Спартака, но на международной арене мы все свои!
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bset
1514981579
Больше удивляет, что находятся некоторые, которые болеют против россиян в еврокубках. Как один тут "звездный" заявлял в интервью, что будет болеть за Црвену. Никогда не понимал таких.
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BarStep
1514982012
Хорошо сказал... Ни убавить/ни прибавить...
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СШГЭС
1514984850
Это не потрясающе, просто это нормально.
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Полная Канистра
1514985108
умные слова говорит Россия превыше всего
Ответить
OfaZavr
1515046250
вот это верно, полностью согласен. в первую очередь болеем за команду из России а клубные предпочтения оставим на внутренний чемпионат.
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