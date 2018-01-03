Гинер: «Болельщики «Спартака» ездили в Манчестер поддержать ЦСКА, а наши — в Ливерпуль. Это потрясающе»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках.

— Сейчас в Лиге Европы такая конкуренция! В ваш первый поход за Кубком УЕФА было проще?

— Это наш первый поход на Кубок Лиги Европы (улыбается). И мы обязательно постараемся порадовать страну, потому что уверен, что на международной арене все болеют за всех.

— Выездной матч «Спартака» с «Ливерпулем» (0:7) смотрели?

— Смотрел.

— Какие мысли?

— Не скажу. Смотрел чисто как болельщик. Мне тоже хотелось, чтобы «Спартак» взял очки.

Мне рассказывали, что спартаковские болельщики ездили в Манчестер поддержать ЦСКА, а наши ездили в Ливерпуль. Это потрясающе. Что бы ни происходило в матчах ЦСКА и «Спартака», это совсем другое. Здесь человек, болеющий против, нездоровый. Нездоровый по одной причине. Да, проиграл «Спартак», и неважно, сколько мячей он пропустил. Мы не получили очки в нашу копилку в рейтинге УЕФА. В таблице не написано «Спартак», ЦСКА или «Зенит», там написано «Россия».

Ранее Гинер заявил, что не собирается продавать ЦСКА.