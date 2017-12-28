Спаллетти: «Интеру» стоит прибавить в плане психологии»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти считает, что его команда уступила «Милану» в четвертьфинале Кубка Италии на уровне психологии. Он отметил, что физическое состояние и мастерство его игроков не должно подвергаться сомнению.

«Мы заметно потеряли в уверенности, стали сомневаться в своем мастерстве. Это касается, в первую очередь, реализации моментов. Нам следует уделить этому должное внимание. Не забиваешь ты – забивают тебе.

Нам также стоит прибавить в плане психологии и требовать от себя большего. Если игроки это не осознают, нужно найти способ, чтобы они поняли.

Что касается физического состояния, то здесь все нормально, мастерство тоже на месте, но если думать, что кто-то решит твои проблемы, то это только усложнит твою жизнь. Мы должны сами во всем разобраться. Если же ждать чьей-то помощи, то беды не миновать.

Сейчас «Интер» способен обыграть любого соперника, но мы должны осознавать свои возможности и использовать их в каждом матче. В некоторых эпизодах мы не были на высоте, и если кто-то выпадает из игры, это затрудняет жизнь всей команде», – сказал Спаллетти после матча.

Игра 1/4 финала Кубка Италии «Милан – «Интер» завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол был забит на 104 минуте.