Полузащитник «Халла»: «Отставка Слуцкого? Возможно, она не так уж и нужна была команде»

Полузащитник «Халл Сити» Джексон Ирвин поделился мнением о бывшем главном тренере «тигров» Леониде Слуцком.

«Он был именно таким человеком, каким казался со стороны, — с потрясающим характером и легким в общении.

Сложно, когда все идет не так, как ты хочешь. Возможно, смена тренера не так уж и нужна была команде. Мы хорошо играли. Было много матчей, когда мы упускали победу за 5-10 минут до конца игры, и это стоило нам побед. Никогда не хочется видеть, как кто-то теряет работу», — сказал Ирвин.

Напомним, Леонид Слуцкий ушел в отставку с поста главного тренера «Халл Сити» в начале декабря. Вчера появилась информация, что он может возглавить «Ростов».