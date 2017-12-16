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    • Полузащитник «Халла»: «Отставка Слуцкого? Возможно, она не так уж и нужна была команде»

    Полузащитник «Халла»: «Отставка Слуцкого? Возможно, она не так уж и нужна была команде»

    Полузащитник «Халл Сити» Джексон Ирвин поделился мнением о бывшем главном тренере «тигров» Леониде Слуцком.

    «Он был именно таким человеком, каким казался со стороны, — с потрясающим характером и легким в общении.

    Сложно, когда все идет не так, как ты хочешь. Возможно, смена тренера не так уж и нужна была команде. Мы хорошо играли. Было много матчей, когда мы упускали победу за 5-10 минут до конца игры, и это стоило нам побед. Никогда не хочется видеть, как кто-то теряет работу», — сказал Ирвин.

    Напомним, Леонид Слуцкий ушел в отставку с поста главного тренера «Халл Сити» в начале декабря. Вчера появилась информация, что он может возглавить «Ростов».

    Источник: Skysports

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    16.12.2017 20:32
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    shahor
    1513446584
    Жевать данную тему-торговать снегом прошлогодним.
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    Татарин за ЦСКА
    1513446954
    Вот как он запал в душу некоторым игрокам.
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    Chesn0k
    1513448707
    "Slutsky back!"
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    vick-north-west
    1513450864
    Халл сегодня как обычно проигрывает - 0:1 к 70й мин. Дело похоже и впрямь не в Слуцком. Если Халл за пару лет свалится в 4й дивизион чтобы сплавить владельца -сынка египтянина, я не удивлюсь.
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    spartach n1
    1513451255
    Физрук бестолковый
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    DOCTOR PENALTY
    1513452123
    Давно закрытая тема.
    Ответить
    xapaycm
    1514182566
    Парень все хорошо сказал. Слуцкий - тренер, но не волшебник. Халл же с новым тренером лучше не заиграл.
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    VSt
    1518376618
    Слуцкого убрали зря. С таким составом, если чего и добиваться, то только долгой кропотливой работой, чем Слуцкий и занимался. Без него стало ещё хуже.
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    ologreds
    1694991719
    numo529390
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