«Реал» договаривается с Неймаром. «Зенит» отпустит Шатова за 12 миллионов. Дайджест событий дня

Манчини больше не рассчитывает на Шатова, «Зенит» готов отпустить игрока за 12 миллионов.
«ПСЖ» работает без финансовых нарушений.
Буффон не исключает своего участия в Евро-2020.
«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 1 миллион за поведение болельщиков в дерби.
Мхитарян может продолжить карьеру в «Интере».
Касильяс зимой покинет «Порту».
РФПЛ в следующем сезоне может сменить логотип и название.
«Реал» начал переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара.
ЦСКА интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Отеро.
Два клуба из нижней части Примеры заинтересованы в приглашении Карпина.