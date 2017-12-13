Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • «Реал» договаривается с Неймаром. «Зенит» отпустит Шатова за 12 миллионов. Дайджест событий дня

    «Реал» договаривается с Неймаром. «Зенит» отпустит Шатова за 12 миллионов. Дайджест событий дня

    Манчини больше не рассчитывает на Шатова, «Зенит» готов отпустить игрока за 12 миллионов.

    «ПСЖ» работает без финансовых нарушений.

    Буффон не исключает своего участия в Евро-2020.

    «Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 1 миллион за поведение болельщиков в дерби.

    Мхитарян может продолжить карьеру в «Интере».

    Касильяс зимой покинет «Порту».

    РФПЛ в следующем сезоне может сменить логотип и название.

    «Реал» начал переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара.

    ЦСКА интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Отеро.

    Два клуба из нижней части Примеры заинтересованы в приглашении Карпина.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2017 21:29
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Лошак
    1513193521
    А кто Мишку боярского опустит? Я брезгую...
    Ответить
    jaxtr
    1513194951
    ))
    Ответить
    igormaddog
    1513220486
    Шатов последнее время сдулся!!!
    Ответить
    Опорник84
    1513230706
    Шатов хороший игрок, чего он там с тренерами не поделил, мы не знаем! Может стоит Спартаку приобрести этого парня, с русским паспортом!
    Ответить
    vladimir-7
    1513232721
    12 миллионов чего? Он сейчас стоит дешевле, но от Манчини ему нужно бежать. Такой тренер скоро всех наших( российских) игроков угробит.
    Ответить
    Muxa_Perm
    1513252130
    Шатов - хороший игрок, но настроения...
    Ответить
    ologreds
    1694991739
    numo529090
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+