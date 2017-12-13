«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 1 миллион за поведение болельщиков в дерби

«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на сумму в один миллион рублей по итогам матча 20-го тура чемпионата России.

Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, клубы оштрафованы за поведение болельщиков в дерби. Напомним, что встреча дважды была приостановлена из-за дыма на стадионе.

«За использование и бросание пиротехники и за неправомерное поведение зрителей «Спартак» оштрафован на 500 тысяч рублей, за скандирование нецензурной лексики – 100 тысяч. ЦСКА оштрафован на 350 тысяч – за использование и бросание пиротехники, а также неправомерное поведение зрителей, и на 50 тысяч – за скандирование ненормативной лексики», – сказал Григорьянц.