Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 1 миллион за поведение болельщиков в дерби

    «Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 1 миллион за поведение болельщиков в дерби

    «Спартак» и ЦСКА оштрафованы на сумму в один миллион рублей по итогам матча 20-го тура чемпионата России.

    Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, клубы оштрафованы за поведение болельщиков в дерби. Напомним, что встреча дважды была приостановлена из-за дыма на стадионе.

    «За использование и бросание пиротехники и за неправомерное поведение зрителей «Спартак» оштрафован на 500 тысяч рублей, за скандирование нецензурной лексики – 100 тысяч. ЦСКА оштрафован на 350 тысяч – за использование и бросание пиротехники, а также неправомерное поведение зрителей, и на 50 тысяч – за скандирование ненормативной лексики», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2017 15:48
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    SpartakSpartakSpartak
    1513175029
    Нецензурная лексика понятно, но что такое ненормативная? Почему между ними разница в 50000?
    Ответить
    neofizer
    1513175147
    оо..есть бабло на корпоратив новогодний КДКашникам..
    Ответить
    84aivengo
    1513176475
    это же дерби !!! этим оно и привлекательно в том числе.... так было и так будет всегда...
    Ответить
    OfaZavr
    1513182000
    ну понятно праздники приближаются и дерби поэтому на декабрь поставили чтобы срубить с клубов.
    Ответить
    mihail200606
    1513183665
    вопрос - почему нецензурная лексика в исполнении поросят дороже , чем в исполнении коняшек?))) ведь так получается..
    Ответить
    Neverov1
    1513184480
    так надо было на побольше штрафануть...
    Ответить
    СШГЭС
    1513184572
    Не могут навести порядок в доме, нехай платят.
    Ответить
    серега кашин
    1513185818
    это они себе на подарки деньги собирают
    Ответить
    Kotofey75
    1513191396
    Конским скидка 50% если оплатят в течении 2-х недель?)
    Ответить
    ologreds
    1694991741
    numo529061
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+