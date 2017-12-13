Два клуба из нижней части Примеры заинтересованы в приглашении Карпина

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин близок к получению работы в испанском футболе. В его услугах заинтересованы два клуба из нижней части Примеры.

Напомним, что Карпин уже имеет опыт работы в Испании на тренерском мостике – он возглавлял «Мальорку» из Сегунды с августа 2014 года по февраль 2015 года. В качестве футболиста он значительную часть игровой карьеры провел в «Реале Сосьедад», «Валенсии» и «Сельте».

Сообщается также об интересе к 48-летнему тренеру со стороны нескольких клубов из Казахстана.