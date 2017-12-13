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    • Два клуба из нижней части Примеры заинтересованы в приглашении Карпина

    Два клуба из нижней части Примеры заинтересованы в приглашении Карпина

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин близок к получению работы в испанском футболе. В его услугах заинтересованы два клуба из нижней части Примеры.

    Напомним, что Карпин уже имеет опыт работы в Испании на тренерском мостике – он возглавлял «Мальорку» из Сегунды с августа 2014 года по февраль 2015 года. В качестве футболиста он значительную часть игровой карьеры провел в «Реале Сосьедад», «Валенсии» и «Сельте».

    Сообщается также об интересе к 48-летнему тренеру со стороны нескольких клубов из Казахстана.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.12.2017 09:31
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    Комментарии (20)
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    DOCTOR PENALTY
    1513148479
    Будем очень рады за него.
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    Ruryu
    1513148639
    Почему не пишут,бывший тренер Торпедо(Армавир)??
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    Pro100Kid
    1513149833
    Валера,настало твоё время!
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    raritet
    1513149934
    а почему нет? Кому то нужно же деньги получать за тренерство. Наверное маловато осталось физруков в Европе.
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    BRO_football
    1513154062
    Карпин уже нашёл хорошую работу на Первом канале, и вряд ли он от неё откажется.
    Ответить
    Gullit 76
    1513154143
    Ска Хабаровск?
    Ответить
    Боцман59rus
    1513154747
    валера их быстро пропишет в верхнюю часть сегунды
    Ответить
    sochi-2013
    1513159373
    Успеха ему. Хотя я бы посмотрел на него в Краснодаре. По крайней мере, он смог бы выдавить из команды провинциализм.
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    МЯСО87
    1513179291
    Велера верим!
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    ologreds
    1694991742
    numo529030
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