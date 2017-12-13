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    • ЦСКА интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Отеро

    ЦСКА интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Отеро

    Полузащитник «Атлетико Минейро» Ромуло Отеро может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Globo Esporte. В его услугах заинтересованы в ЦСКА. Известно, что представители российского клуба обратились с запросом в «Атлетико» о стоимости трансфера футболиста. О деталях переговоров не сообщается.

    Стоит отметить, что действующее соглашение 25-летнего венесуэльца с нынешним клубом рассчитано до середины 2020 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 36 матчах за клуб, забив в них девять голов и отдав три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2017 09:56
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    Комментарии (27)
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    Sergej-74
    1513151927
    Интересоваться одно,купить другое
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    Татарин за ЦСКА
    1513152242
    36 матчей,9 голов,3 передачи. Тоесть в каждом третьем матче результативное действие???Ну возможно это хороший трансфер для нас.
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    Басмачи
    1513153004
    лучше купили забивного нападающего
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    BRO_football
    1513153926
    У ЦСКА как обычно дальше заинтересованности дело не идёт.
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    Spanch_Bob
    1513154920
    Неужели латинская жопа, а то зае как-то бестолковые нигеры
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    InterMilLano1908
    1513156371
    9 голов, 5 из которыз ыло забито в 3х последних турах)
    Ответить
    яйва-яйва
    1513156890
    Неплохой игрок !
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    volfrik
    1513162967
    когда же чудо случится?
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    sined1951
    1513165446
    Зачем полузащитник, когда нужен нападающий забивной?
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    ologreds
    1694991742
    numo529032
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