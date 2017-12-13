ЦСКА интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Отеро

Полузащитник «Атлетико Минейро» Ромуло Отеро может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Globo Esporte. В его услугах заинтересованы в ЦСКА. Известно, что представители российского клуба обратились с запросом в «Атлетико» о стоимости трансфера футболиста. О деталях переговоров не сообщается.

Стоит отметить, что действующее соглашение 25-летнего венесуэльца с нынешним клубом рассчитано до середины 2020 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 36 матчах за клуб, забив в них девять голов и отдав три результативные передачи.