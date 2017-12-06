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    • Бывший вратарь сборной Англии Симэн: «Слуцкий еще мог все изменить в «Халле»

    Бывший вратарь сборной Англии Симэн: «Слуцкий еще мог все изменить в «Халле»

    Бывший голкипер «Арсенала» и сборной Англии Дэвид Симэн выразил мнение, что руководству «Халл Сити» не нужно было увольнять главного тренера Леонида Слуцкого. По мнению Симэна, российскому специалисту нужно было дать больше времени.

    «Знаю об этом тренере, слышал, как он работал с «Халлом», и, думаю, его рано уволили.

    Чемпионшип – самая странная первая лига мира. В последней команде у тебя может играть игрок сборной из топ-10 мирового рейтинга, который был бы в основе чуть ли не любого клуба Серии А. И такие монстры есть в каждой из 24 команд, чьи составы примерно равны. К Чемпионшипу нужно адаптироваться, и Слуцкому сложно было сделать это за такое короткое время. Думаю, он ещe мог все изменить, но решение принято», — сказал Симэн.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2017 17:36
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