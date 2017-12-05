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    Мостовой не удивлен увольнением Слуцкого из «Халла»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает закономерным увольнение российского тренера Леонида Слуцкого из «Халл Сити», учитывая результаты команды под его руководством.

    «Слуцкому, безусловно, не повезло с владельцами, шансы вернуть «Халл» в Премьер-лигу с первого сезона изначально выглядели сомнительными. Но проблема в том, что команда не закрепилась даже в середине таблицы.

    К сожалению, Слуцкий не смог адаптироваться к интенсивности местного футбола. В ЦСКА при отличном подборе игроков он мог побеждать в РФПЛ команды, недостаточно агрессивно сопротивлявшиеся. В Англии даже слабые клубы навязывают борьбу на каждом участке поля. Причем в Чемпионшипе этой борьбы больше, чем в АПЛ.

    Если вспомнить, как Слуцкий в последние годы выступал с ЦСКА и сборной в Европе, неудивительно, что в «Халле» с ним приключилось такое. Вопрос, как негативный опыт поможет ему в будущем. В любом случае практика таких соревнований – мечта для тренера из «нефутбольной страны», – считает Мостовой.

    Напомним, что Слуцкий возглавил «Халл» этим летом. На данный момент команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Источник: Известия

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    05.12.2017 06:56
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    Комментарии (9)
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    Опорник84
    1512447662
    А был смысл уходить из цска?
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    Lester84
    1512451944
    Мостовой решил по новой срач с Леней закатить?))
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    Alikhan
    1512452589
    Stranno
    Ответить
    Альфред фаред
    1512455138
    Тренеришка!
    Ответить
    la verdad
    1512455156
    Пока опыт только негативный. Что с Халлом, что со сборной...
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    yorgenbarenz
    1512455259
    Надо было добавить : Не скрою,мне было приятно,что Слуцкого нагнали.Всё же я никогда не забуду,как этот чайник меня,-мастера мирового класса, обозвал дилетантом.
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    tilvan
    1512661091
    > мечта для тренера из «нефутбольной страны» что же вы тогда ждете чемпионств от «нефутбольной страны»? в очередной раз убеждаюсь, что как эксперт, Мостовой - ноль
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    ologreds
    1694991799
    numo528164
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