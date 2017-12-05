Мостовой не удивлен увольнением Слуцкого из «Халла»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает закономерным увольнение российского тренера Леонида Слуцкого из «Халл Сити», учитывая результаты команды под его руководством.

«Слуцкому, безусловно, не повезло с владельцами, шансы вернуть «Халл» в Премьер-лигу с первого сезона изначально выглядели сомнительными. Но проблема в том, что команда не закрепилась даже в середине таблицы.

К сожалению, Слуцкий не смог адаптироваться к интенсивности местного футбола. В ЦСКА при отличном подборе игроков он мог побеждать в РФПЛ команды, недостаточно агрессивно сопротивлявшиеся. В Англии даже слабые клубы навязывают борьбу на каждом участке поля. Причем в Чемпионшипе этой борьбы больше, чем в АПЛ.

Если вспомнить, как Слуцкий в последние годы выступал с ЦСКА и сборной в Европе, неудивительно, что в «Халле» с ним приключилось такое. Вопрос, как негативный опыт поможет ему в будущем. В любом случае практика таких соревнований – мечта для тренера из «нефутбольной страны», – считает Мостовой.

Напомним, что Слуцкий возглавил «Халл» этим летом. На данный момент команда располагается на 20-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.