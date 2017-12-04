Лосано: «Надеюсь, «Барселона» подпишет со мной контракт»

Нападающий «ПСВ» Ирвинг Лосано сказал, что хочет перейти в «Барселону».

«Я хотел бы поиграть в одной команде с Месси. Он – великий игрок и настоящий феномен. Надеюсь, «Барселона» подпишет со мной контракт», – сказал 22-летний форвард сборной Мексики.

В текущем сезоне Лосано забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 15-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити». Сумма возможного трансфера – 70 миллионов евро.

На Кубке конфедераций он забил решающий гол в матче 3-го тура групповой стадии против сборной России.