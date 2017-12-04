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    Лосано: «Надеюсь, «Барселона» подпишет со мной контракт»

    Нападающий «ПСВ» Ирвинг Лосано сказал, что хочет перейти в «Барселону».

    «Я хотел бы поиграть в одной команде с Месси. Он – великий игрок и настоящий феномен. Надеюсь, «Барселона» подпишет со мной контракт», – сказал 22-летний форвард сборной Мексики.

    В текущем сезоне Лосано забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 15-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити». Сумма возможного трансфера – 70 миллионов евро.

    На Кубке конфедераций он забил решающий гол в матче 3-го тура групповой стадии против сборной России.

    Источник: Marca

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    04.12.2017 20:44
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    Комментарии (4)
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    Dizayner
    1512411084
    вся жизнь впереди - надейся и жди ))))
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    Татарин за ЦСКА
    1512411731
    Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити». Сумма возможного трансфера – 70 миллионов евро. Не хило так Манчестер на 55 000 000 ошибся с покупкой
    Ответить
    ologreds
    1694991801
    numo528131
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