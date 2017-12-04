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    • Гришин: «Слуцкий не справился с работой в «Халле». Кто теперь позовет его в Англии?»

    Гришин: «Слуцкий не справился с работой в «Халле». Кто теперь позовет его в Англии?»

    Тренер юношеской сборной России Александр Гришин считает, что после ухода с поста главного тренера «Халла» Леонида Слуцкого вряд ли пригласят в другой английский клуб. По словам Гришина, 46-летний российский специалист не справился с поставленными перед ним задачами.

    «Я не удивился, когда узнал, что Слуцкий покинул «Халл Сити». Когда у команды нет результата – главный тренер идет в отставку. Наверное, в Англии все уже все поняли про Слуцкого. Ну кто его может позвать в Англии, если человек так выступил?

    Уже все было сказано не один раз. Все очевидно: когда команда не добивается результата, то меняют тренера, вот Слуцкий и поехал домой. Надо смириться и признаться, что человек не справился со своей работой», – сказал Гришин.

    Слуцкий возглавил «тигров» летом 2017 года. После 20-ти туров команда под его руководством набрала 19 очков и расположилась на 20-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа всего в двух позициях от зоны вылета.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.12.2017 12:32
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    Комментарии (25)
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    momwig_
    1512385134
    Конечно, слегка разочаровал... Но надо ещё посмотреть, что там будет с Халлом после него - может, это был потолок Халла ))) Хотя, конечно, в Англии могут и не позвать больше никуда.
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    VOLK83
    1512385228
    В Тосно, и пусть сделает его чемпионом, тогда поверим, что это настояящий тренер, а не пустой звук.
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    Zenmaster
    1512386355
    Кто такой Гришин ? Каждая казявка ужалить норовит !!!
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    insider_retro
    1512386442
    У Слуцкого не получилась роль пожарника, а на плодотворную и последовательную работу в клубе руководство не выделило ресурс и сильно ограничило во времени... Тут бы не многие потянули... Его хоть пригласили и доверили, некоторых даже фамилии не известны дальше бывшего СНГ...
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    Cromathaar
    1512388437
    Халлу нужен Тарханов.
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    DOCTOR PENALTY
    1512388464
    У Слуцкого может быть определённый результат, если за спиной будет условный Гиннер.
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    BykAs
    1512394175
    Мне одному показалось. что желчь и зависть сквозит от этого Гришина (судя по публикации)?
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    OfaZavr
    1512402020
    ну и что прям на этой Англии свет клином сошелся что-ли, специалист мне кажется он хороший и поэтому будет востребован не там так в другом месте.
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    nemolod
    1512416399
    ЛВС и в Халл попал только по протекции Абрамовича,в противном случае он до сих пор учил английский! Ясно,что сейчас в Англии ему в качестве тренера делать нечего-там и так тренеров девать некуда! Так что коллега по цеху все верно оценил как есть!
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    ologreds
    1694991803
    numo528091
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