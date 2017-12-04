Гришин: «Слуцкий не справился с работой в «Халле». Кто теперь позовет его в Англии?»

Тренер юношеской сборной России Александр Гришин считает, что после ухода с поста главного тренера «Халла» Леонида Слуцкого вряд ли пригласят в другой английский клуб. По словам Гришина, 46-летний российский специалист не справился с поставленными перед ним задачами.

«Я не удивился, когда узнал, что Слуцкий покинул «Халл Сити». Когда у команды нет результата – главный тренер идет в отставку. Наверное, в Англии все уже все поняли про Слуцкого. Ну кто его может позвать в Англии, если человек так выступил?

Уже все было сказано не один раз. Все очевидно: когда команда не добивается результата, то меняют тренера, вот Слуцкий и поехал домой. Надо смириться и признаться, что человек не справился со своей работой», – сказал Гришин.

Слуцкий возглавил «тигров» летом 2017 года. После 20-ти туров команда под его руководством набрала 19 очков и расположилась на 20-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа всего в двух позициях от зоны вылета.