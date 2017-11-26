Немецкий журналист: «В Германии тоже есть проблемы с допингом»

Немецкий журналист Джонатан Саксе прокомментировал заявление президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя о том, что контроль за допингом в российском футболе нужно ужесточить.

«Думаю, что проблема допинг-контроля есть и в Германии. У нас недостаточное количество проверок, а их качество не соответствует нужному уровню. В Бундеслиге есть игроки, которые не проверялись на допинг в течение целого года.

Для журналистов доступ к футболистам, которые сдают допинг-пробы, является проблемным. Приходится задействовать посредников. Гораздо больше шансов поговорить с бывшими игроками или семьями.

Судя по тому, что после положительной допинг-пробы Марадоны в 1994 году на чемпионатах мира не было ни одного положительного теста, можно сделать два вывода: или в футболе действительно нет никакого допинга, или система контроля не работает на чемпионатах мира, где ФИФА отвечает за все. Я склоняюсь ко второму варианту», — сказал Саксе в интервью Deutschlandfunk.

Напомним, ранее Немецкий футбольный союз предожил ужесточить контроль за допингом в отношении российских футболистов.