«Барселона» объявила о продлении контракта с Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заключил с каталонским клубом новый контракт до 2021 года. Прежнее соглашение аргентинца истекало следующим летом.

Цвета сине-гранатовых 30-летний футболист защищает с 2004 года. В составе «Барселоны» форвард стал восьмикратным чемпионом Испании, пять раз выигрывал Кубок страны и семь раз национальный Суперкубок, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, три раза – в Суперкубке Европы и трижды – в клубном чемпионате мира.

Кроме того, Месси четыре раза становился лучшим бомбардиром Примеры и пять раз выигрывал гонку снайперов в Лиге чемпионов