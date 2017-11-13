Бензема рассказал, когда перестал уважать Моуриньо

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о причинах своих плохих отношений с Жозе Моуриньо. Специалист на одной из пресс-конференций позволил себе сравнить француза с котом, сказав: «Охотиться лучше с собакой. Если ее у вас нет, то приходится с котом».

«У нас были хорошие отношения. Однако он затем стал высказываться не с самыми лучшими намерениями. Возможно, он думал, что это смешно. После этого у меня стало пропадать уважение к Моуриньо», – сказал Бензема.

Моуриньо возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы.