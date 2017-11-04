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  • Роналдо: «Неймар покинул «Барселону» в такой же ситуации, как и я»

Роналдо: «Неймар покинул «Барселону» в такой же ситуации, как и я»

4 ноября 2017, 13:08
1

Экс-нападающий «Барселоны» Роналдо заявил, что Неймар покинул каталонский клуб в ситуации, схожей с его.

Бразилец в свое время сменил сине-гранатовых на «Интер», после чего вернулся в Испанию, перейдя в «Реал». Неймар минувшим летом перебрался в «ПСЖ» после четырех сезонов, проведенных в «блаугране».

«Игроки должны успеть посмотреть все, им нужно сосредоточиться на своем собственном бизнесе. Уход Неймара был похож на мой. И хотя я не знаю деталей и того, что произошло переговорах, можно предположить, что возникла проблема с руководством «Барселоны». Такая же ситуация была, когда уходил я.

Хочу ли я тренировать? Я полностью освобождаю себя от перспективы быть тренером (смеется). Не могу даже представить, что 25 игроков беспокоят меня целый день, пытаясь одурачить», – сказал Роналдо.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (1)
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Asbjorn
1509798045
неймар за деньгами ушел,не за новым вызовом,он вон там опять недоволен всем
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