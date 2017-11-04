Роналдо: «Неймар покинул «Барселону» в такой же ситуации, как и я»

Экс-нападающий «Барселоны» Роналдо заявил, что Неймар покинул каталонский клуб в ситуации, схожей с его.

Бразилец в свое время сменил сине-гранатовых на «Интер», после чего вернулся в Испанию, перейдя в «Реал». Неймар минувшим летом перебрался в «ПСЖ» после четырех сезонов, проведенных в «блаугране».

«Игроки должны успеть посмотреть все, им нужно сосредоточиться на своем собственном бизнесе. Уход Неймара был похож на мой. И хотя я не знаю деталей и того, что произошло переговорах, можно предположить, что возникла проблема с руководством «Барселоны». Такая же ситуация была, когда уходил я.

Хочу ли я тренировать? Я полностью освобождаю себя от перспективы быть тренером (смеется). Не могу даже представить, что 25 игроков беспокоят меня целый день, пытаясь одурачить», – сказал Роналдо.