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  • Ловчев: «Спартак» не умеет защищаться. Главный козырь команды – атака»

Ловчев: «Спартак» не умеет защищаться. Главный козырь команды – атака»

2 ноября 2017, 06:30
11

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев дал оценку действиям футболистов «Спартака» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей», который состоялся в Испании. Он отметил неумение команды защищаться, а также отсутствие атакующих действий в первом тайме.

«Не первый уже раз «Спартак» с первых минут выходит и никакой атаки у команды нет. В первом тайме игру провалили Глушаков и, большей степени, Пашалич и Фернандо. Я такого Фернандо давно не видел. Он столько порол в первом тайме буквально с первых минут. Показали статистику передач в первом тайме, «Севилья» в два раза больше сделала передач, потому что ошибалась в два раза меньше. Спартаковцы просто отбивались и мяч у них совсем не держался. В какой-то момент в первом тайме игра вроде успокоилась. И «Севилья» вроде бы никакой опасности не создавала. И, по большому счету, «Севилья» в этом матче не показалась каким-то уж сильным соперником. Просто «Спартак» вышел только защищаться. Но «Спартак» защищаться не умеет, это надо понять всем тренерам – неважно, будут это итальянцы или англичане.

Команда давно разучилась защищаться. Главный козырь «Спартака» – атака. Но атаки не было совсем, потому что игроки не могли отдать двух точных передач. Это продолжалось до того момента, пока не вышел Зе Луиш, который стал цепляться за мячи. После этого стало появляться напряжение у ворот соперника. Именно тогда и был забит гол. И тогда возникает вопрос к тренерскому штабу: разве вы не видите, что «Спартак» – это не защищающаяся команда? Потому что в составе нет классных защитников. И когда соперники подают стандарты, у команды всегда возникают проблемы. И заметил одну вещь: когда нам забивают гол со стандарта, обязательно рядом с игроком, который забивает, находится Комбаров.

И что же случилось? Ведь «Спартак» очень неплохо может играть, но вот эта закомплексованность, как бы чего не вышло, оборачивается двумя голами. А их отыграть, да еще на выезде против такой команды, сложно. А атаковать начинают, когда припирает, когда уже некуда деваться. То есть, игроки и тренеры вспоминают, что мы – атакующая команда, когда уже два мяча пропущено. Вот тогда выходит Попов, выходит Зе Луиш.

«Спартак» очень плохо играл минут 70. И причина одна – команда вышла только обороняться. А игру от своих ворот «Спартак» может отодвинуть только тогда, когда футболисты раскрепощаются и начинают атаковать.

Если подытожить: для «Спартака» лучшая защита – это нападение», – считает Ловчев.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Испанцы после этой встречи занимают вторую строчку в группе Е, набрав семь очков. У москвичей пять баллов и третья позиция.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Спартак Севилья Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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VikNMar
1509596819
" Спартак " - это комедия , а не футбол ......
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oyabun
1509598186
Всё верно сказал. Защита не сильная сторона Спартака.
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piligrim1986
1509601930
а разве Спартак когда-то блистал обороной?
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momwig_
1509602611
Да, Фернандо как-то обескуражил... а без него у нас в центре особо и некому игру делать. С обороной всё понятно - Комбаров и Ещенко - минус два, "монстр" Джикия всю дорогу теряет позицию или создает атаке соперника "карман" для непопадания в офсайд... хорошо ещё, что Севилья - не топ уровень, накидали бы такую же пятерку, как сами в Москве получили, только безо всяких чудес.
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nemolod
1509606045
Иметь дырявую оборону-все равно,что дырявую лодку на воде-эти пробоины в команде надо закрывать в межсезонье,иначе все усилия атаки сведутся к нулю!
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alexivanof197
1509606480
оборона действительно не наш козырь,но вчера слишком нервно начали игру-много ошибался Фернандо,не смог себя найти Пашалич,во втором тайме немного активизировались,но надо было так сначала 2 тайма играть
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ARTHUR19
1509608735
Если на то пошло, в нашем футболе никто не умеет защищаться, у нас 4-5 команд которые могут играть в открытый футбол, но не умеют действительно защищаться, мы умеем только ставить 10 полевых игроков и 1 вратаря в ворота. И плачемся почему наша сборная плохо играет и не забивает много, да потому что мы не знаем как нужно нападать на ворота соперника, мы знаем только как автобусы ставить, и удивляемся почему на нашу сборную противно смотреть. Обратите внимание на английский чемпионат, там защищаться никто не умеет, зато дерутся все в центре поля.
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Nerlinger
1509608741
Странновато как то что команда с итальянским тренером не может защищаться??? Каррере надо что то с обороной делать!!! Может ему Аленичева позвать, чтобы он ему игру Спартака в обороне наладил????
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OfaZavr
1509612004
полностью согласен, куда Каррера то смотрит из раза в раз одно и тоже.
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odin1973
1509616652
Каков подбор игроков - такова и защита.
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