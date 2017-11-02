Ловчев: «Спартак» не умеет защищаться. Главный козырь команды – атака»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев дал оценку действиям футболистов «Спартака» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей», который состоялся в Испании. Он отметил неумение команды защищаться, а также отсутствие атакующих действий в первом тайме.

«Не первый уже раз «Спартак» с первых минут выходит и никакой атаки у команды нет. В первом тайме игру провалили Глушаков и, большей степени, Пашалич и Фернандо. Я такого Фернандо давно не видел. Он столько порол в первом тайме буквально с первых минут. Показали статистику передач в первом тайме, «Севилья» в два раза больше сделала передач, потому что ошибалась в два раза меньше. Спартаковцы просто отбивались и мяч у них совсем не держался. В какой-то момент в первом тайме игра вроде успокоилась. И «Севилья» вроде бы никакой опасности не создавала. И, по большому счету, «Севилья» в этом матче не показалась каким-то уж сильным соперником. Просто «Спартак» вышел только защищаться. Но «Спартак» защищаться не умеет, это надо понять всем тренерам – неважно, будут это итальянцы или англичане.

Команда давно разучилась защищаться. Главный козырь «Спартака» – атака. Но атаки не было совсем, потому что игроки не могли отдать двух точных передач. Это продолжалось до того момента, пока не вышел Зе Луиш, который стал цепляться за мячи. После этого стало появляться напряжение у ворот соперника. Именно тогда и был забит гол. И тогда возникает вопрос к тренерскому штабу: разве вы не видите, что «Спартак» – это не защищающаяся команда? Потому что в составе нет классных защитников. И когда соперники подают стандарты, у команды всегда возникают проблемы. И заметил одну вещь: когда нам забивают гол со стандарта, обязательно рядом с игроком, который забивает, находится Комбаров.

И что же случилось? Ведь «Спартак» очень неплохо может играть, но вот эта закомплексованность, как бы чего не вышло, оборачивается двумя голами. А их отыграть, да еще на выезде против такой команды, сложно. А атаковать начинают, когда припирает, когда уже некуда деваться. То есть, игроки и тренеры вспоминают, что мы – атакующая команда, когда уже два мяча пропущено. Вот тогда выходит Попов, выходит Зе Луиш.

«Спартак» очень плохо играл минут 70. И причина одна – команда вышла только обороняться. А игру от своих ворот «Спартак» может отодвинуть только тогда, когда футболисты раскрепощаются и начинают атаковать.

Если подытожить: для «Спартака» лучшая защита – это нападение», – считает Ловчев.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Испанцы после этой встречи занимают вторую строчку в группе Е, набрав семь очков. У москвичей пять баллов и третья позиция.