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  • Глушаков: «Это поражение не ставит крест на выступлении «Спартака» в ЛЧ»

Глушаков: «Это поражение не ставит крест на выступлении «Спартака» в ЛЧ»

2 ноября 2017, 01:14
19

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после поражения от «Севильи» (1:2) заявил, что его команда еще не потеряла шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что на данный момент красно-белые имеют на своем счету пять очков и занимают третье место в группе Е.

«Позитив? То, что забили один гол. Во втором тайме перестроили игру, стали больше атаковать. Тушевались в первые минуты, играли на выезде, хотели на контратаках поймать соперника. Во втором тайме хорошо атаковали, были моменты. К сожалению, не смогли забить второй гол.

Видели болельщиков на трибунах. Я и сам билеты делал. Кому смог. Знали, что они и дубль поддерживали, не хватало их сегодня.

Это поражение не ставит крест на нашем выступлении. Еще два матча впереди. Все в наших ногах и головах», – сказал Глушаков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак Севилья Глушаков Денис
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1509575786
Ещё две игры. Землю надо грызть...
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кеша_КБ
1509575917
- Денис, ты хороший и добрый человек, ты помог с билетами фанатам!, но поверь, любой из них предпочёл бы остаться вне чаши стадиона, лишь бы ты и весь Спартак "проснулся" ещё до стартового свистка на начало матча, вспомнил, что такое мотивированная Севилья и сыграл бы с полной концентрацией!, добившись нужного результата!, вы же взрослые дядьки, а вышли, как школьники(((, что на Энфилде "ловить" будете!???...одно радует! - возвращение Зе !...Удачи
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denzillo
1509576151
К сожалению,Денис, при всей вере в команду-сегодня как раз таки крест на лиге чемпионов, потому что теперь не от нас всё будет зависеть...и даже если ливер приложит сейчас севилью, а потом будет с нами играть дома на отебись (что маловероятно),так как решит задачу, то далеко нефакт что вы его приложите!!!
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мы_не_рабы
1509576671
Да уж Денис! Это поражение - точно не ставит крест, ведь по сумме двух игр при равенстве очков Спартак впереди Севильи. А вот ничья в Мариборе - это и есть тот самый крест, ведь теперь придётся лезть из кожи вон, обыгрывать Марибор дома и биться за ничью в Ливерпуле.
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VIPded
1509590632
Марибор надо обыгрывать! А там видно будет...
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Опорник84
1509594204
Крест конечно не ставит, но перспективы выхода из группы очень туманы!
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Артурка32
1509600169
В последнее время Глушаков стал много философствовать) нравится когда его фамилия часто звучит в заголовках?
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nemolod
1509606355
Дико сомневаюсь,что удастся выйти на второе место-Марибор по-любому дома надо обыгрывать,но вот обыграть Ливерпуль в гостях-верится слабо, хотя попытка-не пытка!
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VVM1964
1509607127
" ДА МЫ ВСЕХ ПОРВЕМ , ОСОБЕННО ЛИВЕРПУЛЬ " , - ОДНА НАДЕЖДА , ЧТО ЛИВЕРПУЛЬ ОБЫГРАЕТ СИВИЛЬЮ И ВЫЙДЕТ НА ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ НЕ ОСНОВНЫМ СОСТАВОМ , НО ДАЖЕ ТОГДА НАС УСТРОИТ ТОЛЬКО ПОБЕДА ( В ТО , ЧТО СИВИЛЬЯ ПРОИГРАЕТ ИЛИ СЫГРАЕТ ВНИЧЬЮ С МАРИБОРОМ , НАДЕЯТЬСЯ НЕ ПРИХОДИТСЯ )
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OfaZavr
1509611165
шансы есть если будете играть как в первом матче с Севильей.
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