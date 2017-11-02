Глушаков: «Это поражение не ставит крест на выступлении «Спартака» в ЛЧ»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после поражения от «Севильи» (1:2) заявил, что его команда еще не потеряла шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что на данный момент красно-белые имеют на своем счету пять очков и занимают третье место в группе Е.

«Позитив? То, что забили один гол. Во втором тайме перестроили игру, стали больше атаковать. Тушевались в первые минуты, играли на выезде, хотели на контратаках поймать соперника. Во втором тайме хорошо атаковали, были моменты. К сожалению, не смогли забить второй гол.

Видели болельщиков на трибунах. Я и сам билеты делал. Кому смог. Знали, что они и дубль поддерживали, не хватало их сегодня.

Это поражение не ставит крест на нашем выступлении. Еще два матча впереди. Все в наших ногах и головах», – сказал Глушаков.