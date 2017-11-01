Роббен доволен результатом «Баварии», но разочарован самой игрой

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен считает, что команда одержала важную победу против «Селтика» в Лиге чемпионов, не показав при этом своего лучшего футбола.

«Редко играешь при такой атмосфере на стадионе. Нужно немного наслаждаться этим тоже. Это было потрясающе.

Но еще важнее, что мы сегодня выиграли. Это не была наша лучшая игра, но это была третья игра за последние шесть дней. Мы были эффективны. Нужно просто порадоваться тому, что мы добились успеха.

Мы идем дальше, и выигрываем все свои матчи с новым тренером. До перерыва на матчи сборных нужно выиграть еще один раз», – заявил Роббен.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» – «Бавария» закончился со счетом 1:2. После этой встречи «Бавария» расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы В с девятью очками. «Селтик» идет третьим с тремя баллами на своем счету.