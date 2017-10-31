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  • Пономарев: «ЦСКА с «Арсеналом» так бездарно сыграл – это ужас»

Пономарев: «ЦСКА с «Арсеналом» так бездарно сыграл – это ужас»

31 октября 2017, 17:11
5

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев скептически оценил перспективы команды в предстоящем матче с «Базелем» в 4-м туре Лиги чемпионов. По мнению ветерана, армейцы могут провалить игру.

«Не жду положительного результата от матча, особенно после встречи с тульским «Арсеналом». С таким не очень сильным соперником так бездарно играть – это ужас. Не понимаю, что случилось с командой. Чувствуется безнадежность. Не знаю, за счет чего даже ЦСКА сможет победить в Швейцарии.

В матче с «Бенфикой» москвичам сопутствовала удача, но такие игры бывают редко. Если не сложить три основных компонента — физическую подготовку, правильный настрой и отдачу на поле, то команда упадет в пропасть» – сказал Пономарев.

Матч «Базель» – ЦСКА пройдет 31 октября и начнется в 22:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Базель Пономарев Владимир
Комментарии (5)
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Mahone
1509460475
Жаль,но прежнего ЦСКА нет,как бы не было-удачи армейцы!!!!
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Чикомас
1509460777
берегли силы для Базеля. Верблум Марио, Алан- это наши звезды..хотя и без них должны были по другому сыгать....
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Аид666
1509466103
когда не кому играть, должна разрабатываться тактика тренером, но ее к сожалению нет. Из последних матчей удивила только игра с Зенитом первые пол часа... В остальном рисунок: на марио чтоб скинул в центр или сразу навес в штрафную...
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neofizer
1509488383
чё теперь скажешь,эксперТ,после 2:1 в Базеле?
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sour12
1509494904
Плохо с Базелем зато с зенитом млщьно, арсеналу проиграл зато потом Базель вынес,нехватает глубины скамейки... Мало забивают нет сильных нападающих
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