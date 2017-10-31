Пономарев: «ЦСКА с «Арсеналом» так бездарно сыграл – это ужас»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев скептически оценил перспективы команды в предстоящем матче с «Базелем» в 4-м туре Лиги чемпионов. По мнению ветерана, армейцы могут провалить игру.

«Не жду положительного результата от матча, особенно после встречи с тульским «Арсеналом». С таким не очень сильным соперником так бездарно играть – это ужас. Не понимаю, что случилось с командой. Чувствуется безнадежность. Не знаю, за счет чего даже ЦСКА сможет победить в Швейцарии.

В матче с «Бенфикой» москвичам сопутствовала удача, но такие игры бывают редко. Если не сложить три основных компонента — физическую подготовку, правильный настрой и отдачу на поле, то команда упадет в пропасть» – сказал Пономарев.

Матч «Базель» – ЦСКА пройдет 31 октября и начнется в 22:45 по московскому времени.

