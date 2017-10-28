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  • «Краснодар» не будет увольнять Шалимова. «Спартак» упустил победу в Ростове-на-Дону. Дайджест событий дня

«Краснодар» не будет увольнять Шалимова. «Спартак» упустил победу в Ростове-на-Дону. Дайджест событий дня

28 октября 2017, 21:20
6

«Краснодар» не рассматривает вопрос увольнения Шалимова.

Бикфалви может перейти из «Урала» в «Спартак» или «Рубин».

«Арсенал» может приобрести Луана, которым интересовались «Спартак» и «Ливерпуль».

Касильяс заявил, что его любят в Португалии больше, чем Роналду.

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Радек Ширл избил соперника и судью во время матча первенства Чехии.

Отступные за братьев Миранчуков составляют (суммарно) 15 миллионов евро.

Ребко отрицает конфликт игроков «Арарата» с Григоряном.

«Манчестер Сити» показал лучший старт в истории АПЛ.

«Спартак» на последних минутах упустил победу в Ростове.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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Гвардиола
1509215149
Брехня!
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GoLenaStop
1509226366
Ростсельмаш, молодцы! Давно пора заканчивать полосу неудач!..
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Павел Амурский
1509228575
Краснодар, похоже, собирается в ФНЛ.
Ответить
AEerr
1509229649
интересные новости!
Ответить
denbagrov27
1509231670
у одного человечка был потешный полк, и он игрался с ним. А у другого человечка есть футбольный клуб, и стадион красивый, и тренер дятел, тянет команду в яму!!!!! но человек то для себя клуб придумал, не для болел, так что ему виднее!!!
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igormaddog
1509235519
МЮ вперед!
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