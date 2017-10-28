«Краснодар» не будет увольнять Шалимова. «Спартак» упустил победу в Ростове-на-Дону. Дайджест событий дня

«Краснодар» не рассматривает вопрос увольнения Шалимова.

Бикфалви может перейти из «Урала» в «Спартак» или «Рубин».

«Арсенал» может приобрести Луана, которым интересовались «Спартак» и «Ливерпуль».

Касильяс заявил, что его любят в Португалии больше, чем Роналду.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Марсьяля.

Радек Ширл избил соперника и судью во время матча первенства Чехии.

Отступные за братьев Миранчуков составляют (суммарно) 15 миллионов евро.

Ребко отрицает конфликт игроков «Арарата» с Григоряном.

«Манчестер Сити» показал лучший старт в истории АПЛ.

«Спартак» на последних минутах упустил победу в Ростове.