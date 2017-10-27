13 фанатам «Лацио» запрещено несколько лет ходить на футбол за антисемитизм

Болельщики итальянского «Лацио», уличенные в антисемитизме по итогам матча девятого тура Серии А против «Кальяри» (3:0), получили наказания.

Речь идет о людях, нарисовавших на трибунах «Олимпико» антисемитские граффити с изображением еврейской девочки Анны Франк, ставшей жертвой нацизма во время Второй мировой войны.

Одному фанату запрещено посещать стадионы восемь лет, поскольку ранее он уже привлекался к ответственности. Еще 12 человек не смогут ходить на футбол в течение пяти лет. Возраст наказанных лиц – от 17 до 30 лет.