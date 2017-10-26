Кейн рискует пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может не сыграть в матче десятого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино.

Напомним, ранее 24-летний форвард пропустил встречу Кубка лиги с «Вест Хэмом» (2:3).

«Участие Кейна в поединке с «МЮ»? Посмотрим. Нам нужно оценить состояние команды», – сказал Покеттино.

Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 28 октября на стадионе «Уэмбли». В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Кейн забил восемь голов в девяти встречах.