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    Перес: «Не спрашивал «Тоттенхэм» о стоимости Кейна. Мне бы назвали сумму в 250 миллионов»

    Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что не заинтересован в приобретении нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Ранее сообщалось, что сливочные готовы заплатить за 24-летнего игрока 190 миллионов евро.

    «Я не держу в голове подписание Кейна. Да, он отличный игрок и, кроме того, он молод. Он будет прогрессировать в течение еще многих лет, но мы в восторге от Карима Бензема и от всех наших игроков.

    Я не интересовался у президента «Тоттенхэма» по поводу стоимости игрока, потому что он ответил бы мне, что цена на Кейна составляет 250 миллионов евро», – сказал Перес.

    В нынешнем сезоне Кейн провел 12 матчей, записав на свой счет 13 мячей и две голевые передачи. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Goal.com

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    24.10.2017 13:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 24 октября 2017, 16:04

      в восторге от Карима Бензема......что то старческим маразмом попахивает...жаль награды нет бокапор года, там бы Бензема безусловно стал бы главным претендентом)))

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Jackson88 24 октября 2017, 18:05

      В жюри бы сидел

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