Перес: «Не спрашивал «Тоттенхэм» о стоимости Кейна. Мне бы назвали сумму в 250 миллионов»

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что не заинтересован в приобретении нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Ранее сообщалось, что сливочные готовы заплатить за 24-летнего игрока 190 миллионов евро.

«Я не держу в голове подписание Кейна. Да, он отличный игрок и, кроме того, он молод. Он будет прогрессировать в течение еще многих лет, но мы в восторге от Карима Бензема и от всех наших игроков.

Я не интересовался у президента «Тоттенхэма» по поводу стоимости игрока, потому что он ответил бы мне, что цена на Кейна составляет 250 миллионов евро», – сказал Перес.

В нынешнем сезоне Кейн провел 12 матчей, записав на свой счет 13 мячей и две голевые передачи. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2022 года.