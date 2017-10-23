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    РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Краснодар» и догнал «Зенит» по очкам

    Встреча 14-го тура чемпионата России «Локомотив»«Краснодар» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В первом тайме отличился Алексей Миранчук, на исходе второй половины – Мануэль Фернандеш.

    Команда Юрия Семина набрала 29 очков и сравнялась по очкам с лидером чемпионата «Зенитом». Московский клуб занимает вторую позицию из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Быки» – на шестом месте с 21-м баллом.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ал. Миранчук, 25; 2:0 – Фернандеш, 85.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук (Коломейцев, 91), Ан. Миранчук (Рыбус, 77), Фернандеш, Фарфан, Лысов.

    «Краснодар»: Синицин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Жоаозиньо (Лаборде, 60), Перейра, Клаэссон, Вандерсон (Подберезкин, 65), Смолов.

    Предупреждения: Тарасов, 45+1 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    «Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2017 21:25
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 11:01

      Локо с победой, молодцы! Вся команда хорошо сыграла. Ну а Краснодар жаль во что превратился, интересно долго еще Галицкий терпеть Шалимова будет.

      2
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 23 октября 2017, 22:47

      Краснодар проиграл всем ведущим клубам, от быков даже телят не осталось, ни напора, ни скорости, ни борьбы - плюшевая команда с унылой игрой. Локомотив молодцы наверно, если б еще Шериф выиграли, а то вдруг чемпионами станут, ЛЧ попадут - можно понадеяться на гениальность Семина, но этого может не хватить.

      1
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      Рейтинг: +381

      Portoz 23 октября 2017, 22:23

      Хорошо,что смолова не продали в Спартак

      0
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      Рейтинг: +26817

      slavutiq70 23 октября 2017, 22:16

      Мои поздравления,,,Болельщикам и игрокам Локо,,,Давно не видно было Локо на первом месте,и знаменательно что это случилось под руководством Палыча

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 23 октября 2017, 22:00

      "...Московский клуб занимает вторую позицию из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей..." - кто эту галиматью пишет?!

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 октября 2017, 21:48

      Наш паровоз вперед летит в чемпионы.....браво, Локо с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 23 октября 2017, 21:46

      что тут пишут, локомотив не просто догнал зенит а на данный момент занимает первую позицию в турнирной таблице

      4
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 23 октября 2017, 21:44

      Локо с победой!!!Молодцы!!!Фернандеш красавец!!!

      3
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      Рейтинг: +691

      retiremen 23 октября 2017, 21:40

      Краснодару что то надо делать. С таким бюджетом, с таким стадионом, с таким болельщиком, так играть нельзя. Локо по делу обыграл, за Краснодар обидно.

      5
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 23 октября 2017, 21:40

      Шпалыч при всех кадровых проблемах выжимает из этого состава все 146%. В России так больше никто не может

      3
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