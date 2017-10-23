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  • РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Краснодар» и догнал «Зенит» по очкам

РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Краснодар» и догнал «Зенит» по очкам

23 октября 2017, 21:25
28

Встреча 14-го тура чемпионата России «Локомотив»«Краснодар» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В первом тайме отличился Алексей Миранчук, на исходе второй половины – Мануэль Фернандеш.

Команда Юрия Семина набрала 29 очков и сравнялась по очкам с лидером чемпионата «Зенитом». Московский клуб занимает вторую позицию из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Быки» – на шестом месте с 21-м баллом.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ал. Миранчук, 25; 2:0 – Фернандеш, 85.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук (Коломейцев, 91), Ан. Миранчук (Рыбус, 77), Фернандеш, Фарфан, Лысов.

«Краснодар»: Синицин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Жоаозиньо (Лаборде, 60), Перейра, Клаэссон, Вандерсон (Подберезкин, 65), Смолов.

Предупреждения: Тарасов, 45+1 – нет.

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Турнирная таблица РФПЛ

«Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар
Комментарии (28)
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srg38
1508783210
Играть с аутсайдерами надо внимательнее!!11!1!1! тогда бы уже не только сравнялись по очкам
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max74
1508783251
Шулюмов - физручище-е-е (кучук нумбер ту), Шпалыч жжот, что значит вовремя пропить кепку
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insider_retro
1508783291
Где былая результативная и интересная игра Краснодара??! Где Смолов??! А Локомотив с победой!.. Фернандеш хорош!!
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Dominator777
1508783392
Как только бабу (Смородскую) убрали с паровоза, так он резво застучал колесами и уже на первом месте.
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oyabun
1508783426
Локомотив выиграл совершенно по делу. Респект Палычу! А вот Краснодар искренне жаль. Вроде и состав очень неплохой и никто на поле не отбывает номер, ребята бьются в каждом моменте матча, а вот толку от этого. А причина, как я уже говорил неоднократно, нынешний главный тренер, менять которого надо было еще по итогам прошлого сезона. Жаль, Галицкий не видит столь очевидного рецепта оздоровления команды.
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Антибиотик
1508783970
Всех красно-зеленых с Победой!!! Смолов отыграл один сезон на уровне, а так просто никто, как я и говорил. У Краснодара молодой Игнатьев гораздо круче играет.
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ljrljr0505
1508783979
ЛОКО- красавцы. Выиграли все ключевые игры (осталась одна с Зенитом.) И это без чистого напа (травма Ари) и без Чорлуки. А если Норвежец впишется в состав лучше Эдера, то можно будет и на чемпионство замахнуться... Это объективно.
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aimer1988
1508784026
Товарищи, поменяйте вы уже редакторов, Локомотив занимает первую позицию, так как по регламенту количество побед весомее разницы мячей
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retiremen
1508784049
Краснодару что то надо делать. С таким бюджетом, с таким стадионом, с таким болельщиком, так играть нельзя. Локо по делу обыграл, за Краснодар обидно.
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Muhametshin
1508784376
что тут пишут, локомотив не просто догнал зенит а на данный момент занимает первую позицию в турнирной таблице
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