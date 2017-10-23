РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Краснодар» и догнал «Зенит» по очкам

Встреча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В первом тайме отличился Алексей Миранчук, на исходе второй половины – Мануэль Фернандеш.

Команда Юрия Семина набрала 29 очков и сравнялась по очкам с лидером чемпионата «Зенитом». Московский клуб занимает вторую позицию из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Быки» – на шестом месте с 21-м баллом.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ал. Миранчук, 25; 2:0 – Фернандеш, 85.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук (Коломейцев, 91), Ан. Миранчук (Рыбус, 77), Фернандеш, Фарфан, Лысов.

«Краснодар»: Синицин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Жоаозиньо (Лаборде, 60), Перейра, Клаэссон, Вандерсон (Подберезкин, 65), Смолов.

Предупреждения: Тарасов, 45+1 – нет.

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