Клопп: «Матч с «Тоттенхэмом» отличается тем, что в нем обе команды будут играть в атаку»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча девятого тура АПЛ против «Тоттенхэма». Специалист рассчитывает, что встреча получится интересной.

«Ключом к успеху в игре на «Уэмбли» будет контрпрессинг. Мы будем его использовать. Этот матч отличается от других тем, что здесь обе команды пойдут в атаку. В АПЛ таких встреч немного. Я жду качественный и интересный футбол», – сказал немец.

Встреча в Лондоне состоится 22 октября и начнется в 18:00 по Москве.