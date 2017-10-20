Молодежное первенство. Дубль Луценко помог «Динамо» совершить камбэк в матче с «Рубином»

В матче 14-го тура молодежного первенства чемпионата России «Рубин» на своем поле проиграл «Динамо», ведя по ходу встречи в два мяча – 2:3.

В составе гостей дублем отметился нападающий Евгений Луценко.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 14-й тур

Рубин (мол.) – Динамо (мол.) – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Голдобин, 45; 2:0 – Ахметов, 49 (с пенальти); 2:1 – Обольский, 53; 2:2 – Луценко, 58; 2:3 – Луценко, 90+1.

Удаление: Акмурзаев, 76 – нет.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства