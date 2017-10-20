Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Молодежное первенство. Дубль Луценко помог «Динамо» совершить камбэк в матче с «Рубином»

    В матче 14-го тура молодежного первенства чемпионата России «Рубин» на своем поле проиграл «Динамо», ведя по ходу встречи в два мяча – 2:3.

    В составе гостей дублем отметился нападающий Евгений Луценко.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 14-й тур

    Рубин (мол.) – Динамо (мол.) – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Голдобин, 45; 2:0 – Ахметов, 49 (с пенальти); 2:1 – Обольский, 53; 2:2 – Луценко, 58; 2:3 – Луценко, 90+1.

    Удаление: Акмурзаев, 76 – нет.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2017 16:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 октября 2017, 17:44

      В линии написано два за Обольским!Кто прав?!)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11