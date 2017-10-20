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    Семин: «Ни один судья не засчитал бы гол «Шерифа»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал исход встречи с «Шерифом» (1:1) в Лиге Европы. Гол молдавской команды был засчитан благодаря системе автофиксации.

    «Команда «Шериф» была очень агрессивна, но, наверное, мы пропустили нелогичный мяч. Хотя у них были другие шансы, но этот гол получился нелогичным. Ни один судья, наверное, не взял бы на себя ответственность и не засчитал бы гол. Это новая система определила взятие ворот? Ну вот видите как», — сказал 70-летний специалист в эфире программы «Все на матч».

    Московский клуб занимает первое место в группе F.

    23-го октября красно-зеленые сыграют с «Краснодаром» в рамках 14-го тура чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2017 01:00
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 20 октября 2017, 10:16

      Видно, что судья на линии прям пырил на мяч и должен был видеть гол даже без видеофиксации))

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 20 октября 2017, 09:55

      КРОМЕ ОДНОГО. КОТОРЫЙ ЗАСЧИТАЛ.

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > isa361 20 октября 2017, 15:15

      Ты не прав. Судье за воротами пришло "смс" о взятии ворот (посмотри повтор, как он смотрит на свою руку), и только после этого он указал на точку. Гол был не отрицаю, но для чего тогда нужны судьи за воротами, если эти "часы" могут висеть на руке у главного рефери?!

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > isa361 20 октября 2017, 15:16

      Ты не прав. Судье за воротами пришло "смс" о взятии ворот (посмотри повтор, как он смотрит на свою руку), и только после этого он указал на точку...

      2
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      Рейтинг: +204

      Juic 20 октября 2017, 09:53

      Не увидел нытья у Палыча. Констатация факта, комментарий о "было-стало". Довольно взвешенно.

      -1
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 20 октября 2017, 09:50

      Если кто видел судья за линией ворот сразу показал на центр и тут же наверняка сказал по рации главному так что не зря они там стоят кстати из за
      этого пострадал Краснодар, которому не засчитали гол с Ц-Звездой. Система работает и это главное

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 20 октября 2017, 09:38

      А в чем именно проблема? Система фиксации работает. Это лучше,чем на судей срываться. А тут справедливо.

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      Рейтинг: +2867

      nemolod 20 октября 2017, 09:24

      Гол был,правда мяч пересек линию ворот в воздухе на пару сантиметров всего секунду-никакой глаз судьи не смог бы зафиксировать взятие ворот!
      А в пропущенном голе была ошибка вратаря-отскочивший от земли мяч надо было отбивать,а не пытаться его ловить и в итоге вратарь удержать мяч не сумел! Так что все по-честному,желаю железнодорожникам через неделю победы!

      1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 20 октября 2017, 09:13

      Там все по-честному было. Зря Шпалыч так реагирует.

      1
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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 20 октября 2017, 09:07

      такую команду нужно обыгрывать 5:0 и не плакать, что гол засчитали

      2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 октября 2017, 07:58

      А забили-то чисто

      1
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      Рейтинг: +365

      BykAs 20 октября 2017, 07:39

      Где была эта система , когда забивал Краснодар в квалификации ?

      3
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