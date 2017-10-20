Семин: «Ни один судья не засчитал бы гол «Шерифа»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал исход встречи с «Шерифом» (1:1) в Лиге Европы. Гол молдавской команды был засчитан благодаря системе автофиксации.

«Команда «Шериф» была очень агрессивна, но, наверное, мы пропустили нелогичный мяч. Хотя у них были другие шансы, но этот гол получился нелогичным. Ни один судья, наверное, не взял бы на себя ответственность и не засчитал бы гол. Это новая система определила взятие ворот? Ну вот видите как», — сказал 70-летний специалист в эфире программы «Все на матч».

Московский клуб занимает первое место в группе F.

23-го октября красно-зеленые сыграют с «Краснодаром» в рамках 14-го тура чемпионата России.