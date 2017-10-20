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Семин: «Ни один судья не засчитал бы гол «Шерифа»

20 октября 2017, 01:00
28

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал исход встречи с «Шерифом» (1:1) в Лиге Европы. Гол молдавской команды был засчитан благодаря системе автофиксации.

«Команда «Шериф» была очень агрессивна, но, наверное, мы пропустили нелогичный мяч. Хотя у них были другие шансы, но этот гол получился нелогичным. Ни один судья, наверное, не взял бы на себя ответственность и не засчитал бы гол. Это новая система определила взятие ворот? Ну вот видите как», — сказал 70-летний специалист в эфире программы «Все на матч».

Московский клуб занимает первое место в группе F.

23-го октября красно-зеленые сыграют с «Краснодаром» в рамках 14-го тура чемпионата России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Шериф Локомотив Семин Юрий
Комментарии (28)
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Italian_93
1508451662
Чистый гол, что тут ныть, если защитник спит
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Fedulz-13th
1508452114
Согласен, гол был .тем более судья за воротами зафиксировал взятие. Нужно играть , а ныть.берите пример с Спартака. Вперед Спартак.
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арейская
1508459852
Нытьё тебе, Палыч, ни к лицу, будь выше этого...
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ribavadim
1508461503
Шпалычу нужно привыкать к системе а не к спорам -Был,не был.
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VVM1964
1508469860
ИГРАТЬ НАДО , А НЕ НА СУДЕЙ ПЕНЯТЬ .
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nbv
1508470067
не надо ныть, в следующий раз и в вашу сторону видео повтор с играет. Надо просто играть самим.
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Ще Гевара
1508470208
Палыч, ну был-же гол.
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BykAs
1508474361
Где была эта система , когда забивал Краснодар в квалификации ?
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Dizzel79
1508479633
такую команду нужно обыгрывать 5:0 и не плакать, что гол засчитали
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multi1984
1508481539
А в чем именно проблема? Система фиксации работает. Это лучше,чем на судей срываться. А тут справедливо.
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