ЦСКА примет «Базель» в третьем туре Лиги чемпионов

В среду, 18 октября, ЦСКА встретится с «Базелем» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Учитывая, что обе команды имеют по три очка на данный момент, болельщикам стоит ожидать интересного матча.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Базель». Начало в 21:45, не пропустите!

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