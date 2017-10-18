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ЦСКА примет «Базель» в третьем туре Лиги чемпионов

18 октября 2017, 20:55
17

В среду, 18 октября, ЦСКА встретится с «Базелем» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Учитывая, что обе команды имеют по три очка на данный момент, болельщикам стоит ожидать интересного матча.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Базель». Начало в 21:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Базель
Комментарии (17)
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Отчаянный Пердун
1508304138
ждём победы!!!
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Karakush
1508304624
С таким кадровым кризисом ЦСКА тяжелее и тяжелее выступать даже в РФПЛ. Надеюсь найдутся резервы за счет которых удастся показать достойный футбол и одержать сухую победу!
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Алекc
1508306230
удачи сегодня цска! порвите базель и тогда о наших клубах заговорят в европе )
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OfaZavr
1508321584
Так ЦСКА перехватываем эстафету от Спартака, вчера наглядно показали как нужно укатать соперника. Удачи и хорошей игры!
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insider_retro
1508349545
Сегодня многие будут болеть за российскую команду - кто с настроением от вчерашнего, кто с надеждой на сегодняшний положительный исход, а кто-то просто так! Поражение недопустимо!! Ничья не желательна! Только победа ЦСКА!!!
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DeMoN-MUFC
1508349593
Удачи ЦСКА!
Ответить
Dellleone
1508350156
Красно-синий самый сильный !!! ЦСКА нужна победа и это реально!
Ответить
батог
1508351448
Вперед кони!!! Базель вам по силам!!!!
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volcharik
1508351726
ждем продолжения банкета
Ответить
petrucho-spb
1508355083
ну цска как так(((((
Ответить
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