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    ЦСКА примет «Базель» в третьем туре Лиги чемпионов

    В среду, 18 октября, ЦСКА встретится с «Базелем» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Учитывая, что обе команды имеют по три очка на данный момент, болельщикам стоит ожидать интересного матча.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Базель». Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 20:55
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 18 октября 2017, 23:31

      какое же амно.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 18 октября 2017, 23:24

      Беда в передней линии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 18 октября 2017, 22:31

      ну цска как так(((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 18 октября 2017, 21:45

      Виктор Михалыч, Беларусь болеет за вас и ваш клуб! Не подведите!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      volcharik 18 октября 2017, 21:35

      ждем продолжения банкета

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 18 октября 2017, 21:30

      Вперед кони!!! Базель вам по силам!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 18 октября 2017, 21:09

      Красно-синий самый сильный !!! ЦСКА нужна победа и это реально!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 18 октября 2017, 21:07

      Вполне по силам. удачи цска !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 18 октября 2017, 20:59

      Удачи ЦСКА!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 18 октября 2017, 20:59

      Сегодня многие будут болеть за российскую команду - кто с настроением от вчерашнего, кто с надеждой на сегодняшний положительный исход, а кто-то просто так! Поражение недопустимо!! Ничья не желательна! Только победа ЦСКА!!!

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