Федун считает, что «Спартак» победил «Севилью» на классе

Если Спартак так и продолжит играть, то можно говорить о классе будет. Крылья советов у нас выиграли год назад тоже в четыре мяча - здесь также можно проводить параллель? Не думаю. КС свой класс в фнл демонстрирует. Было бы куда умнее президенту клуба вести линию гл.тренера-это лишь победа, а впереди три игры. А после этих слов наши могут и пять игр влететь по 0:1. Класс, класс... хвост! )
Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями после победы команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (5:1). Функционер назвал результат величайшим.
«Это была достойная победа над достойным соперника. Она сделана на классе. Великолепно сыграл вратарь, и подтвердили класс все наши игроки.
Были удачные замены. Здоровья Александру Самедову, но вышедшие игроки усилили игру. Александр Селихов спокоен как удав. К нему все мячи прилипают. Замечательное качество. Лоренцо Мельгарехо и Марио Пашалич добавили уверенности, появился контроль мяча.
Давайте говорить о хорошем. Эта величайшая победа по счету. Она всегда будет в истории. Этот мяч будет в нашем музее», – сказал Федун в эфире «Матч ТВ».
«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.