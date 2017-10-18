Федун считает, что «Спартак» победил «Севилью» на классе

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями после победы команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (5:1). Функционер назвал результат величайшим.

«Это была достойная победа над достойным соперника. Она сделана на классе. Великолепно сыграл вратарь, и подтвердили класс все наши игроки.

Были удачные замены. Здоровья Александру Самедову, но вышедшие игроки усилили игру. Александр Селихов спокоен как удав. К нему все мячи прилипают. Замечательное качество. Лоренцо Мельгарехо и Марио Пашалич добавили уверенности, появился контроль мяча.

Давайте говорить о хорошем. Эта величайшая победа по счету. Она всегда будет в истории. Этот мяч будет в нашем музее», – сказал Федун в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.