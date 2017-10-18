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    Федун считает, что «Спартак» победил «Севилью» на классе

    Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями после победы команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (5:1). Функционер назвал результат величайшим.

    «Это была достойная победа над достойным соперника. Она сделана на классе. Великолепно сыграл вратарь, и подтвердили класс все наши игроки.

    Были удачные замены. Здоровья Александру Самедову, но вышедшие игроки усилили игру. Александр Селихов спокоен как удав. К нему все мячи прилипают. Замечательное качество. Лоренцо Мельгарехо и Марио Пашалич добавили уверенности, появился контроль мяча.

    Давайте говорить о хорошем. Эта величайшая победа по счету. Она всегда будет в истории. Этот мяч будет в нашем музее», – сказал Федун в эфире «Матч ТВ».

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 01:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +498

      Поль 18 октября 2017, 13:03

      Если Спартак так и продолжит играть, то можно говорить о классе будет. Крылья советов у нас выиграли год назад тоже в четыре мяча - здесь также можно проводить параллель? Не думаю. КС свой класс в фнл демонстрирует. Было бы куда умнее президенту клуба вести линию гл.тренера-это лишь победа, а впереди три игры. А после этих слов наши могут и пять игр влететь по 0:1. Класс, класс... хвост! )

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 18 октября 2017, 08:35

      Спартак провёл классный матч плюс везение. в первом голе повезло что мяч отлетел к Ещенко и он подал. вскоре пропустили и повезло что только один!!! моменты у Севильи были 100%ные. они не забилии получили второй!!! везло с реализацией. вспомните матч с Марибором когда весь первый тайм в створ попасть не могли а били много!!! там не везло. хотя повторюсь Спартак провёл классный матч!!! умирал на поле, бился. с победой!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 07:06

      Приятно конечно когда твоя команда побеждает

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      Рейтинг: +76

      bashnat013 18 октября 2017, 06:39

      понятно что у федунька эйфория но чушь нести не стоит всем известно у кого какой класс нужно быть адекватным

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      Рейтинг: +929

      ДСА 18 октября 2017, 05:09

      Без большого везения тут не обошлось, но тоже замечательно.

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      Рейтинг: -45

      stream15 18 октября 2017, 02:30

      Дома Севилья отыграется сполна.

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      Рейтинг: +331

      NapaS 18 октября 2017, 01:26

      Я извиняюсь, конечно, но Федун полный идиот, если реально так считает. Как можно победить на классе более высокую по классу команду?!

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      Рейтинг: +32

      Aritmiya > NapaS 18 октября 2017, 02:37

      Федун говорил что мы сыграли более классно как команда... и это действительно так. А матч тв все опять переиначил

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 18 октября 2017, 01:04

      Сейчас главное не зазнаваться. Это касается всех без исключения.

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