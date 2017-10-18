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Федун считает, что «Спартак» победил «Севилью» на классе

18 октября 2017, 01:01
9

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями после победы команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (5:1). Функционер назвал результат величайшим.

«Это была достойная победа над достойным соперника. Она сделана на классе. Великолепно сыграл вратарь, и подтвердили класс все наши игроки.

Были удачные замены. Здоровья Александру Самедову, но вышедшие игроки усилили игру. Александр Селихов спокоен как удав. К нему все мячи прилипают. Замечательное качество. Лоренцо Мельгарехо и Марио Пашалич добавили уверенности, появился контроль мяча.

Давайте говорить о хорошем. Эта величайшая победа по счету. Она всегда будет в истории. Этот мяч будет в нашем музее», – сказал Федун в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак Севилья Федун Леонид
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1508277885
Сейчас главное не зазнаваться. Это касается всех без исключения.
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NapaS
1508279211
Я извиняюсь, конечно, но Федун полный идиот, если реально так считает. Как можно победить на классе более высокую по классу команду?!
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stream15
1508283031
Дома Севилья отыграется сполна.
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ДСА
1508292577
Без большого везения тут не обошлось, но тоже замечательно.
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bashnat013
1508297982
понятно что у федунька эйфория но чушь нести не стоит всем известно у кого какой класс нужно быть адекватным
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Диктор
1508299560
Приятно конечно когда твоя команда побеждает
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Отчаянный Пердун
1508304932
Спартак провёл классный матч плюс везение. в первом голе повезло что мяч отлетел к Ещенко и он подал. вскоре пропустили и повезло что только один!!! моменты у Севильи были 100%ные. они не забилии получили второй!!! везло с реализацией. вспомните матч с Марибором когда весь первый тайм в створ попасть не могли а били много!!! там не везло. хотя повторюсь Спартак провёл классный матч!!! умирал на поле, бился. с победой!!!
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Поль
1508321001
Если Спартак так и продолжит играть, то можно говорить о классе будет. Крылья советов у нас выиграли год назад тоже в четыре мяча - здесь также можно проводить параллель? Не думаю. КС свой класс в фнл демонстрирует. Было бы куда умнее президенту клуба вести линию гл.тренера-это лишь победа, а впереди три игры. А после этих слов наши могут и пять игр влететь по 0:1. Класс, класс... хвост! )
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