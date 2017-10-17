Роналду – второй в списке Forbes самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы

Последнюю свою книгу о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала 10 лет назад в 2007. И она до сих пор получает с него прибыль?
Да, конечно у неё есть и другие проекты, но не настолько же крутые, чтобы получать такие деньги?
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду занимает второе место в рейтинге самых богатых знаменитостей Европы 2017 года журнала Forbes.
На вершине списка находится английская писательница Джоан Роулинг, доход которой составил 95 миллионов долларов (без вычета налогов и комиссионных за управление средствами). Роналду заработал 93 миллиона. На третьей строчке расположилась британская группа Coldplay с 88 миллионами прибыли.
Помимо португальца в топ-10 рейтинга вошли такие спортсмены, как теннисист Роджер Федерер (64 миллиона, пятое место) и гольфист из Великобритании Рори Макилрой (50 миллионов, девятое место).