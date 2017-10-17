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    Роналду – второй в списке Forbes самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду занимает второе место в рейтинге самых богатых знаменитостей Европы 2017 года журнала Forbes.

    На вершине списка находится английская писательница Джоан Роулинг, доход которой составил 95 миллионов долларов (без вычета налогов и комиссионных за управление средствами). Роналду заработал 93 миллиона. На третьей строчке расположилась британская группа Coldplay с 88 миллионами прибыли.

    Помимо португальца в топ-10 рейтинга вошли такие спортсмены, как теннисист Роджер Федерер (64 миллиона, пятое место) и гольфист из Великобритании Рори Макилрой (50 миллионов, девятое место).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2017 12:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 17 октября 2017, 15:09

      Последнюю свою книгу о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала 10 лет назад в 2007. И она до сих пор получает с него прибыль?
      Да, конечно у неё есть и другие проекты, но не настолько же крутые, чтобы получать такие деньги?

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      Рейтинг: +60

      lim0n7 > BRO_football 17 октября 2017, 16:01

      Все дело в рекламе, она заявила что написала еще одну книгу которая по видимому и влечет за собой столь большой заработок. Интересно что Месси и Неймар получают зарплату в 2 раза больше Роналду и их даже нету в этом списке, потому что Рон зарабатывает 70% денег на рекламах.

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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu > lim0n7 17 октября 2017, 16:04

      а ниче,что тут про европейцев говорят?

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