Роналду – второй в списке Forbes самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду занимает второе место в рейтинге самых богатых знаменитостей Европы 2017 года журнала Forbes.

На вершине списка находится английская писательница Джоан Роулинг, доход которой составил 95 миллионов долларов (без вычета налогов и комиссионных за управление средствами). Роналду заработал 93 миллиона. На третьей строчке расположилась британская группа Coldplay с 88 миллионами прибыли.

Помимо португальца в топ-10 рейтинга вошли такие спортсмены, как теннисист Роджер Федерер (64 миллиона, пятое место) и гольфист из Великобритании Рори Макилрой (50 миллионов, девятое место).