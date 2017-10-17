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    Селюк не верит, что «Спартак» сумеет взять очки у «Севильи»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит, что «Спартак» сможет удачно сыграть с «Севильей» в домашнем матче Лиги чемпионов.

    «Севилья» делает акцент в первую очередь именно на Лиге чемпионов. Испанцы понимают, что чемпионат длинный и сейчас важнее быть максимально готовыми к еврокубковой игре. Так что не стоит придавать большого значения их поражению от клуба из Бильбао.

    Думаю, «Спартак» не сумеет взять очки в грядущем матче, даже несмотря на то что команда Карреры будет играть дома. Перед игрой с «Ливерпулем» в красно-белых тоже мало кто верил, но отобрать очки у англичан, как мне кажется, в первую очередь помогла удача», – заявил Селюк.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    17.10.2017 07:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 октября 2017, 11:43

      каркать не нужно заранее, а лучше бы пожелал удачи и сказал что должны на 100% играть тогда и очки взять будет возможность.

      1
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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 17 октября 2017, 10:02

      Верить и надеяться надо всегда, даже в без выходных ситуациях.))

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 октября 2017, 08:38

      Главное мы болельщики верим в Спартак,а на твое мнение как то чихать.

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 октября 2017, 08:11

      а это кто вообще?

      3
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > piligrim1986 17 октября 2017, 08:39

      Дима-пессимист...

      1
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