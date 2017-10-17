Селюк не верит, что «Спартак» сумеет взять очки у «Севильи»

Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит, что «Спартак» сможет удачно сыграть с «Севильей» в домашнем матче Лиги чемпионов.

«Севилья» делает акцент в первую очередь именно на Лиге чемпионов. Испанцы понимают, что чемпионат длинный и сейчас важнее быть максимально готовыми к еврокубковой игре. Так что не стоит придавать большого значения их поражению от клуба из Бильбао.

Думаю, «Спартак» не сумеет взять очки в грядущем матче, даже несмотря на то что команда Карреры будет играть дома. Перед игрой с «Ливерпулем» в красно-белых тоже мало кто верил, но отобрать очки у англичан, как мне кажется, в первую очередь помогла удача», – заявил Селюк.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.