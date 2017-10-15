Зидан: «Роналду? Важно, что он забил свой первый гол в чемпионате»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу команды в матче с «Хетафе» (2:1) в 8-м туре Примеры. Победный гол в игре забил Криштиану Роналду.

«Мы начали игру очень хорошо, у нас были шансы забить больше голов. Во втором тайме немного сдали. Роналду? Важно, что он забил свой первый гол в чемпионате. Мы знаем, что можем забить в любое время.

Самое главное – это команда. Индивидуальности имеют значение, но общие действия приводят к победе», – заявил специалист.

«Реал» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.