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    Зидан: «Роналду? Важно, что он забил свой первый гол в чемпионате»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу команды в матче с «Хетафе» (2:1) в 8-м туре Примеры. Победный гол в игре забил Криштиану Роналду.

    «Мы начали игру очень хорошо, у нас были шансы забить больше голов. Во втором тайме немного сдали. Роналду? Важно, что он забил свой первый гол в чемпионате. Мы знаем, что можем забить в любое время.

    Самое главное – это команда. Индивидуальности имеют значение, но общие действия приводят к победе», – заявил специалист.

    «Реал» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Источник: Football Espana

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    15.10.2017 08:13
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 15 октября 2017, 11:11

      Самое главное – это команда сказал Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 15 октября 2017, 09:03

      Прорвало малого )

      3
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