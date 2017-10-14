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    Мутко: «Аргентина и Испания приняли наше предложение, потому что к России хорошее отношение»

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал о товарищеских матчах сборной России против команд Аргентины и Испании.

    – Сложно было пригласить такие титулованные сборные?

    – У нас есть концепция подготовки к чемпионату мира. Исходили из того, что нужно сыграть на разных этапах подготовки с командами разных стилей. Уже состоялись матчи с представителями Африки, сейчас вот встретились с азиатскими сборными.

    Пришло время сыграть с лидерами мирового футбола. Это очень важно, переговоры мы вели давно. Не только с Испанией и Аргентиной, но и с Италией, Францией, Бразилией. Хотим встретиться с топовыми сборными и понять, на каком мы уровне, над чем нужно еще поработать до начала чемпионата мира. Отношение к России сейчас хорошее – все-таки мы хозяева большого турнира. Поэтому Аргентина и Испания с удовольствием приняли наше предложение.

    – Пока не названы города, в которых примем аргентинцев и испанцев. Где пройдут спарринги?

    – Нужно несколько дней, чтобы все утвердить и окончательно договориться в том числе и с соперниками. Мы работаем над этим.

    Предпочтение отдаем Москве и Петербургу. Но это пока не точно. В любом случае это должны быть арены ЧМ-2018 – у нас же есть обязательства провести на стадионах по три тестовых матча.

    – Сборная Аргентины у всех ассоциируется с фигурой Лионеля Месси. Есть ли официальная договоренность, что южноамериканцы привезут сильнейший состав?

    – Да, это одно из условий контракта.

    Матч Россия – Аргентина состоится 11-го ноября, Россия – Испания пройдет 14-го.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2017 01:49
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 14 октября 2017, 20:44

      Мутко - это киселёв от футбола.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 октября 2017, 10:53

      Согласились на товарняки по одной причине ---деньги )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 14 октября 2017, 09:46

      Это тот редкий случай,когда нет желания освистывать речи этого функционера.....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 14 октября 2017, 09:02

      Вопрос решен, баблы отвалили. Любопытно будет посмотреть, что в итоге будет на поле

      2
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 14 октября 2017, 08:53

      Помнится, тренер женской сборной, просила нас поиграть с ее командой. Соглашались с удовольствием- приятно было покрасоваться. Да и дивиденды вечером получали.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 14 октября 2017, 07:34

      За пару чемоданов евриков они не только уважать будут )))

      3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 14 октября 2017, 06:27

      С Аргентиной уже сказали, что в Питере играть будут, а с Испанией надо будет лужу открыть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 14 октября 2017, 06:09

      H...

      -1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 14 октября 2017, 05:14

      Был бы ты человеком мутило, ущел бы с поста после ЧЕ 2016, а может и раньше. Но нет, провалом за провалом но я не уйду с такой кормушки, из за тебя Бердыев и близко не подходит к сборной.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak > Avaretz 14 октября 2017, 06:54

      А чё, Бердыев панацея?
      Не верю.

      1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz > subbotaspartak 14 октября 2017, 08:39

      По крайней мере лучший тренер из российских.

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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Avaretz 14 октября 2017, 12:30

      Он так-то Туркмен

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 14 октября 2017, 04:07

      Хорошие сборные...но сколько бабла им кашлянули ?..

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      Рейтинг: +5993

      AtticusFinch > Mr_Murder 14 октября 2017, 09:08

      Столько же сколько и на карман себе отсыпали))

      1
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