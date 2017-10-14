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  • Мутко: «Аргентина и Испания приняли наше предложение, потому что к России хорошее отношение»

Мутко: «Аргентина и Испания приняли наше предложение, потому что к России хорошее отношение»

14 октября 2017, 01:49
19

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о товарищеских матчах сборной России против команд Аргентины и Испании.

– Сложно было пригласить такие титулованные сборные?

– У нас есть концепция подготовки к чемпионату мира. Исходили из того, что нужно сыграть на разных этапах подготовки с командами разных стилей. Уже состоялись матчи с представителями Африки, сейчас вот встретились с азиатскими сборными.

Пришло время сыграть с лидерами мирового футбола. Это очень важно, переговоры мы вели давно. Не только с Испанией и Аргентиной, но и с Италией, Францией, Бразилией. Хотим встретиться с топовыми сборными и понять, на каком мы уровне, над чем нужно еще поработать до начала чемпионата мира. Отношение к России сейчас хорошее – все-таки мы хозяева большого турнира. Поэтому Аргентина и Испания с удовольствием приняли наше предложение.

– Пока не названы города, в которых примем аргентинцев и испанцев. Где пройдут спарринги?

– Нужно несколько дней, чтобы все утвердить и окончательно договориться в том числе и с соперниками. Мы работаем над этим.

Предпочтение отдаем Москве и Петербургу. Но это пока не точно. В любом случае это должны быть арены ЧМ-2018 – у нас же есть обязательства провести на стадионах по три тестовых матча.

– Сборная Аргентины у всех ассоциируется с фигурой Лионеля Месси. Есть ли официальная договоренность, что южноамериканцы привезут сильнейший состав?

– Да, это одно из условий контракта.

Матч Россия – Аргентина состоится 11-го ноября, Россия – Испания пройдет 14-го.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа Россия Испания Аргентина Мутко Виталий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vitvik
1507938132
Радует, что примем примем аргентинцев и испанцев. А то были сомнения, что с Динамо придётся играть ещё два раза.
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Mihei888
1507941995
Интересно будет посмотреть разницу в классе !
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Mr_Murder
1507943273
Хорошие сборные...но сколько бабла им кашлянули ?..
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bashnat013
1507950594
H...
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alex kidn
1507951627
С Аргентиной уже сказали, что в Питере играть будут, а с Испанией надо будет лужу открыть
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WhiteEgon
1507955667
За пару чемоданов евриков они не только уважать будут )))
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VSt
1507960972
Вопрос решен, баблы отвалили. Любопытно будет посмотреть, что в итоге будет на поле
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77SAM
1507963561
Это тот редкий случай,когда нет желания освистывать речи этого функционера.....
Ответить
acer2003
1507967597
Согласились на товарняки по одной причине ---деньги )
Ответить
Черкизовский Кот
1508003065
Мутко - это киселёв от футбола.
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