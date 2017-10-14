Мутко: «Аргентина и Испания приняли наше предложение, потому что к России хорошее отношение»

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о товарищеских матчах сборной России против команд Аргентины и Испании.

– Сложно было пригласить такие титулованные сборные?

– У нас есть концепция подготовки к чемпионату мира. Исходили из того, что нужно сыграть на разных этапах подготовки с командами разных стилей. Уже состоялись матчи с представителями Африки, сейчас вот встретились с азиатскими сборными.

Пришло время сыграть с лидерами мирового футбола. Это очень важно, переговоры мы вели давно. Не только с Испанией и Аргентиной, но и с Италией, Францией, Бразилией. Хотим встретиться с топовыми сборными и понять, на каком мы уровне, над чем нужно еще поработать до начала чемпионата мира. Отношение к России сейчас хорошее – все-таки мы хозяева большого турнира. Поэтому Аргентина и Испания с удовольствием приняли наше предложение.

– Пока не названы города, в которых примем аргентинцев и испанцев. Где пройдут спарринги?

– Нужно несколько дней, чтобы все утвердить и окончательно договориться в том числе и с соперниками. Мы работаем над этим.

Предпочтение отдаем Москве и Петербургу. Но это пока не точно. В любом случае это должны быть арены ЧМ-2018 – у нас же есть обязательства провести на стадионах по три тестовых матча.

– Сборная Аргентины у всех ассоциируется с фигурой Лионеля Месси. Есть ли официальная договоренность, что южноамериканцы привезут сильнейший состав?

– Да, это одно из условий контракта.

Матч Россия – Аргентина состоится 11-го ноября, Россия – Испания пройдет 14-го.