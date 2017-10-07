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Неймар попросил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

7 октября 2017, 15:25
45

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, выступающий ныне за «ПСЖ», обратился в УЕФА и попросил исключить каталонцев из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Тем не менее организация быстро отклонила данную просьбу.

Бразилец поступил подобным образом следуя советам своих адвокатов после того, сине-гранатовые отказались выплачивать ему 26 миллионов евро за продление соглашения в прошлом году.

Минувшим летом 25-летний игрок выкупил свой контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро и присоединился к парижскому клубу.

Источник: AS
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (45)
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Tostao
1507379994
Вот же гад! За бабло и мать родную продаст.((
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polt
1507380000
Не быть ему великим футболистом... Натура-говно.
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insider_retro
1507380177
Талантливы игрок, но ведёт себя, как мелкий и обидчивый пакостник!!! "Чтобы стать счастливым в будущем, надо в настоящем отпустить все обиды из прошлого!..." (Серж Гудман)
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Gullit 76
1507380548
Гадость какая!
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hevbn 28
1507381690
Это настоящее свинство со стороны Неймара.
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3a zenit
1507382649
скорей Неймара отстранят от футбола чем Барселону
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dok66
1507382684
Ну и гнильем от него воняет ! ПСЖ еще пожалеет , что взял его в команду !
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Lester84
1507383892
В очередной раз убеждаюсь, что Неймар как человек - говнецо. Насрал и продолжает срать в колодец, из которого пил на протяжении многих лет. Некрасиво это!
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Asbjorn
1507384464
Псж надо исключить за обход ффп,а о неймаре говорят его действия,от всей души желаю псж обосраться в лч
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OfaZavr
1507392050
гнилым оказался, то отец , то адвокаты его за ниточки дергают.
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