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    Неймар попросил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

    Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, выступающий ныне за «ПСЖ», обратился в УЕФА и попросил исключить каталонцев из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Тем не менее организация быстро отклонила данную просьбу.

    Бразилец поступил подобным образом следуя советам своих адвокатов после того, сине-гранатовые отказались выплачивать ему 26 миллионов евро за продление соглашения в прошлом году.

    Минувшим летом 25-летний игрок выкупил свой контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро и присоединился к парижскому клубу.

    Источник: AS

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    07.10.2017 15:25
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 16 октября 2017, 18:25

      Потом,возможно, будет такая-же просьба против ПСЖ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 7 октября 2017, 21:21

      Талант, но гнилой, в папу. Закончит плохо. Его переход навредил и Барсе и и Парижанам. Он развалит П С Ж, уже зимой, игроки начнут от туда уходить.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 7 октября 2017, 19:55

      Петушок ты недаеб...ный! Да тебя же эта Барселона звездой сделала!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Luis Figo 7 октября 2017, 21:04

      Звездой он себя сделал сам!!! Каждый творец своего счастья!!! А вот по контракту ( если верить СМИ) они его поимели по самое нехочу!! Парниша имеет право злится на руководство барсы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +806

      тигрик > СуперПАВ9 8 октября 2017, 13:23

      Да дат

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 7 октября 2017, 19:43

      Гнилой оказался... нечего кавани тебя на банку посадит

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 октября 2017, 19:00

      гнилым оказался, то отец , то адвокаты его за ниточки дергают.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +381

      Portoz 7 октября 2017, 18:03

      В фнл барселону

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 7 октября 2017, 17:59

      Шлюкан

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 7 октября 2017, 17:12

      Стоп. В этом соглашении была прописана сумма 220 млн? Если да, то нужно требовать разницу с предыдущей суммой.
      Исключать команду нельзя, но не выплачивать бонус игроку который принес все 220 прописанные в контракте кажется совершенно не честным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 7 октября 2017, 17:09

      иудушка

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 7 октября 2017, 17:03

      Сычёв ган... Ой... Неймар.

      -1
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