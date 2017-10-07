Неймар попросил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, выступающий ныне за «ПСЖ», обратился в УЕФА и попросил исключить каталонцев из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Тем не менее организация быстро отклонила данную просьбу.

Бразилец поступил подобным образом следуя советам своих адвокатов после того, сине-гранатовые отказались выплачивать ему 26 миллионов евро за продление соглашения в прошлом году.

Минувшим летом 25-летний игрок выкупил свой контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро и присоединился к парижскому клубу.