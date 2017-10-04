УЕФА: «Цель решения дисциплинарного комитета – не допустить посещение фанатами «Спартака» матча в Севилье»

Болельщики «Спартака» не смогут посетить матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи», который состоится 1 ноября в Испании.

Напомним, такое решение УЕФА вынес в связи с поведением фанатов на матче 1-го тура против «Марибора» (1:1), которые бросали зажженные файеры на поле.

«Цель решения дисциплинарного комитета УЕФА – не допустить посещение фанатами «Спартака» матча в Севилье. Будут предприняты все необходимые меры, чтобы таким болельщикам, если они будут идентифицированы, был закрыт доступ в любую часть стадиона», – говорится в сообщении УЕФА.