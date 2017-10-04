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    УЕФА: «Цель решения дисциплинарного комитета – не допустить посещение фанатами «Спартака» матча в Севилье»

    Болельщики «Спартака» не смогут посетить матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи», который состоится 1 ноября в Испании.

    Напомним, такое решение УЕФА вынес в связи с поведением фанатов на матче 1-го тура против «Марибора» (1:1), которые бросали зажженные файеры на поле.

    «Цель решения дисциплинарного комитета УЕФА – не допустить посещение фанатами «Спартака» матча в Севилье. Будут предприняты все необходимые меры, чтобы таким болельщикам, если они будут идентифицированы, был закрыт доступ в любую часть стадиона», – говорится в сообщении УЕФА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2017 14:37
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 октября 2017, 18:19

      а нормальным опять страдать из-за таких...

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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 4 октября 2017, 17:46

      Эти провокации с файерами делают хорошо обученные и мотивированные люди. Конечно, и дебилы могут быть, но их явно меньше.
      Не факт, что даже русские делают такое. Пора бы Фратрии порядки навести, это ведь совсем не сложно...пару показательных наказаний и перестанут феерить...

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 4 октября 2017, 16:33

      думаю при большом желании можно попасть на стадион,и наших тысячу, 1,5 будет(имхо)

      1
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      Рейтинг: +823

      diktatop 4 октября 2017, 16:31

      а дальше будем играть при пустых трибунах....(((

      4
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 4 октября 2017, 16:25

      люди целенаправленно делают фигню,все знают,что бывает за подобные вещи,люди которые это делают,точно знают что за это может быть,и получается как,всем известны правила,но их нарушают,такая просто жизнь в России,нарушать и переступать черту порядочности)

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 4 октября 2017, 15:52

      Наши фанаты на самом деле - дегенераты. Одна кричалка чего стоит "русские вперёд" когда на поле 8 из 11- иностранцы... И пиротехнику жгут регулярно, каждый матч почти. Сколько РФС штрафует Спартак за бнэеспорядки? Да после каждого тура. Не понимаю я этого... И согласен - нужно карать и жестоко. Ввести паспорт болельщика, как на ЧМ2018 и за любое нарушение - пожизненно запрещать доступ на стадионы. Иначе едва ли что получится

      7
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > turist82 4 октября 2017, 16:15

      Видно мало ты понимаешь))) Пирошоу сами клубы и устраивают для красоты спортивного мероприятия, думаешь такое количество пиротехники проносится через рамки и кардоны?))))) а штраф 50-150 тысяч для таких клубов - пффф, мелочь - 40 проданных билетов)

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > turist82 4 октября 2017, 16:18

      Вот когда жгут кресла, кидают фаеры на поле, стреляют ракетницами в семейные сектора - вот это реально дегенераты.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > turist82 4 октября 2017, 18:32

      чем тебя не устраивает кричалка "руссские вперёд"?

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Chesn0k 5 октября 2017, 05:12

      Тем что русских сейчас - меньшинство. А иностранцам значит вперёд не нужно? Можно встать и стоять? Дебилизм же

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 15:42

      Цель поставлена и она будет достигнута... Лишний повод чинарям еурофутбола нагнуть наш клуб подляной и заявить об этом во всеуслышание...
      А уроды и дальше будут жечь пиротехнику... В их среде - это круто, раз запрещено, значит непременно надо исполнить... Идентификация этих выдолбов, расследование каждого эпизода, изоляция от стадиона на годы...

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > insider_retro 4 октября 2017, 15:53

      Достаточно идентификатор болельщика ввести, и камеры фиксации с покрытием каждой трибуны. И можно будет отлавливать диких обезьян

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > turist82 4 октября 2017, 15:57

      Особенно, накануне домашнего ЧМ - это уже не прихоть, это уже острейшая потребность... Позора потом не избежать...

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 октября 2017, 15:33

      да, жаль, какой-то дебил кому-то такой выезд испортил!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 4 октября 2017, 15:25

      Сами же виноваты. Сами напрашиваемся. Вот что за бараны кидают пиротехнику? Ведь русским же языком говорят - нельзя. Нет будем нарушать правила, устраиваем беспорядки регулярно, а потом обижаемся. Тут я с наказанием согласен. Если до стада баранов не доходит через голову, то надо постучать через печень

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 4 октября 2017, 15:24

      найти этих уродов и вставить им файеры в одно место по самое небалуйся!!!

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