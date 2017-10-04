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  • УЕФА: «Цель решения дисциплинарного комитета – не допустить посещение фанатами «Спартака» матча в Севилье»

УЕФА: «Цель решения дисциплинарного комитета – не допустить посещение фанатами «Спартака» матча в Севилье»

4 октября 2017, 14:37
24

Болельщики «Спартака» не смогут посетить матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи», который состоится 1 ноября в Испании.

Напомним, такое решение УЕФА вынес в связи с поведением фанатов на матче 1-го тура против «Марибора» (1:1), которые бросали зажженные файеры на поле.

«Цель решения дисциплинарного комитета УЕФА – не допустить посещение фанатами «Спартака» матча в Севилье. Будут предприняты все необходимые меры, чтобы таким болельщикам, если они будут идентифицированы, был закрыт доступ в любую часть стадиона», – говорится в сообщении УЕФА.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Севилья Спартак
Комментарии (24)
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Ara 47
1507118507
Правельно хоть я болелщик спартака,просто позор матеряться половино нацисты а другие на это зыкрывают глаза как с детьми ходить на футбол из за этого нету посещаемости на всех стадионах. Вы посмотрите как поют в других странах аж дух захватывает а у нас руские вперед,руские вперед!что смешно половина команды инострансы!!!!!!
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piligrim1986
1507119184
да все понятно, просто реально фаер на поле - это косяк, зачем было выкидывать? кинули бы по-тихому на сектор соперника - и все.
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andrej-lucevich
1507119852
найти этих уродов и вставить им файеры в одно место по самое небалуйся!!!
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turist82
1507119932
Сами же виноваты. Сами напрашиваемся. Вот что за бараны кидают пиротехнику? Ведь русским же языком говорят - нельзя. Нет будем нарушать правила, устраиваем беспорядки регулярно, а потом обижаемся. Тут я с наказанием согласен. Если до стада баранов не доходит через голову, то надо постучать через печень
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Diesel133
1507120435
да, жаль, какой-то дебил кому-то такой выезд испортил!
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insider_retro
1507120942
Цель поставлена и она будет достигнута... Лишний повод чинарям еурофутбола нагнуть наш клуб подляной и заявить об этом во всеуслышание... А уроды и дальше будут жечь пиротехнику... В их среде - это круто, раз запрещено, значит непременно надо исполнить... Идентификация этих выдолбов, расследование каждого эпизода, изоляция от стадиона на годы...
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turist82
1507121544
Наши фанаты на самом деле - дегенераты. Одна кричалка чего стоит "русские вперёд" когда на поле 8 из 11- иностранцы... И пиротехнику жгут регулярно, каждый матч почти. Сколько РФС штрафует Спартак за бнэеспорядки? Да после каждого тура. Не понимаю я этого... И согласен - нужно карать и жестоко. Ввести паспорт болельщика, как на ЧМ2018 и за любое нарушение - пожизненно запрещать доступ на стадионы. Иначе едва ли что получится
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diktatop
1507123910
а дальше будем играть при пустых трибунах....(((
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Алекс 914
1507128408
Эти провокации с файерами делают хорошо обученные и мотивированные люди. Конечно, и дебилы могут быть, но их явно меньше. Не факт, что даже русские делают такое. Пора бы Фратрии порядки навести, это ведь совсем не сложно...пару показательных наказаний и перестанут феерить...
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OfaZavr
1507130392
а нормальным опять страдать из-за таких...
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