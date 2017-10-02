В Липецке победителя чемпионата мира-2018 будут выбирать с помощью лип

В Липецке были высажены 32 липы, с помощью которых мэрия города попробует спрогнозировать победителя чемпионата мира-2018.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12-ти стадионах в 11-ти городах России.

«В парковой зоне района Матырский появились 32 молодые липы – по числу команд, которым предстоит побороться за победу. Как только станут известны страны, прошедшие отбор, на каждом из них появится табличка с названием команды. В день начала чемпионата деревья измерят в высоту, самое высокое станет предполагаемым победителем», – говорится в сообщении мэрии города.