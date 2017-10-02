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    В Липецке победителя чемпионата мира-2018 будут выбирать с помощью лип

    В Липецке были высажены 32 липы, с помощью которых мэрия города попробует спрогнозировать победителя чемпионата мира-2018.

    Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12-ти стадионах в 11-ти городах России.

    «В парковой зоне района Матырский появились 32 молодые липы – по числу команд, которым предстоит побороться за победу. Как только станут известны страны, прошедшие отбор, на каждом из них появится табличка с названием команды. В день начала чемпионата деревья измерят в высоту, самое высокое станет предполагаемым победителем», – говорится в сообщении мэрии города.

    Источник: ТАСС

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    02.10.2017 20:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3815

      lordmrv 2 октября 2017, 22:01

      Ипать-копать, сказали лилипуты, когда умер Гуливер. Мой родной поселок вошел в историю! Выбирайте самую большую липу сразу и вешайте табличку "Россия" сразу!

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 2 октября 2017, 21:46

      ЛИПОВЫЙ МЕТОД! Интересно.

      0
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      Рейтинг: +3815

      lordmrv > DOCTOR PENALTY 2 октября 2017, 22:08

      Интересно, а в Херсоне чем бы мерили?

      0
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      Рейтинг: +761

      martin gore 2 октября 2017, 20:54

      Королев внес свои 5 копеек. Узнаю стиль (колхозинг)

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