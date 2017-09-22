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    Слуцкий: «ЧМ-2018 станет лучшим в истории»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от чемпионата мира в России летом 2018 года.

    «ЧМ-2018 станет лучшим турниром в истории. Советую всем английским фанатам футбола приехать в Россию, если они не хотят пропустить лучший турнира в истории проведения чемпионатов мира.

    Будет ли сборная России фаворитом? Что касается футбольной составляющей, – трудно сказать. Посмотрим. Болельщики верят, что мы выступим хорошо», – сказал специалист.

    Слуцкий возглавил «тигров» в июне. После 8-ми туров Чемпионшипа команда занимает 17-е место в турнирной таблице из 24-х.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    22.09.2017 22:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 13 октября 2017, 16:40

      смех смехом, но наша страна действительно с большой ответственностью отнеслась к подготовке сия мероприятия.......... Л.В. Слуцкий возможно прав

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 30 сентября 2017, 21:28

      ...если бакланы не съедят стадионы

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 сентября 2017, 08:46

      Если все английские фанаты приедут в Россию, то пи#да ЧМ-2018.

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > woyser 30 сентября 2017, 19:18

      Если английские фаны все приедут в Россию и будут себя вести плохо то им пи#да, а не ЧМ 2018

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 23 сентября 2017, 00:16

      Слуцкий жжёт!!!

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 сентября 2017, 00:01

      Что-то Слуцкого многовато..

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 22 сентября 2017, 23:23

      До меня правильно отписались,
      Лёня Слуц малёхо запутался!
      Ищет выход,ну вы ,меня поняли!

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 22 сентября 2017, 23:06

      Слуцкий - прозорливый старец?

      -3
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