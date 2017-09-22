Слуцкий: «ЧМ-2018 станет лучшим в истории»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от чемпионата мира в России летом 2018 года.

«ЧМ-2018 станет лучшим турниром в истории. Советую всем английским фанатам футбола приехать в Россию, если они не хотят пропустить лучший турнира в истории проведения чемпионатов мира.

Будет ли сборная России фаворитом? Что касается футбольной составляющей, – трудно сказать. Посмотрим. Болельщики верят, что мы выступим хорошо», – сказал специалист.

Слуцкий возглавил «тигров» в июне. После 8-ми туров Чемпионшипа команда занимает 17-е место в турнирной таблице из 24-х.