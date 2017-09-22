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    Молодежное первенство. «Динамо» обыграло ЦСКА и возглавило турнирную таблицу

    В матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях потерпел поражение от «Динамо» – 1:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Вячеслав Грулев.

    Таким образом, «Динамо» набрало 22 очка и поднялось на первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на третью позицию.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 11-й тур

    Динамо (мол.) – ЦСКА (мол.) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Грулев, 8; 1:1 – Жиронкин, 67; 2:1 – Грулев, 69.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2017 17:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 22 сентября 2017, 20:11

      А почему Динамо не задействует молодежь в основном составе? Дела у основы гораздо хуже, чем у молодежки(((

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