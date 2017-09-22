Молодежное первенство. «Динамо» обыграло ЦСКА и возглавило турнирную таблицу

В матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях потерпел поражение от «Динамо» – 1:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Вячеслав Грулев.

Таким образом, «Динамо» набрало 22 очка и поднялось на первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на третью позицию.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 11-й тур

Динамо (мол.) – ЦСКА (мол.) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Грулев, 8; 1:1 – Жиронкин, 67; 2:1 – Грулев, 69.

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Турнирная таблица молодежного первенства