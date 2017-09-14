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    Слуцкий: «Халл» должен стараться действовать в атакующем стиле»

    Российский тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий считает, что поражение от «Фулхэма» придало его команде неуверенности. Специалист уверен, что нужно действовать более уверенно в атаке.

    «Мы в первый раз сделали ставку на оборону в матче. Так мы отреагировали на поражение от «Дерби Каунти». Очевидно, мы потеряли уверенность.

    В ближайшее время устроим теоретическое занятие по новой тактической схеме. Думаю, команда все же должна стараться действовать в атакующем стиле. Я знаю, что мы можем играть лучше, и должны продемонстрировать это в следующих играх.

    Сегодня мы провели неплохой матч, у нас были моменты. Но каждое поражение – это десять шагов назад. Теперь нужно двигаться вперед очень быстро. Моя задача – вернуть команде уверенность», – приводит Yorkshire Post слова Слуцкого.

    Матча седьмого тура английского Чемпионшипа «Фулхэм» – «Халл Сити» закончился со счетом 2:1. Эта неудача для «тигров» стала второй кряду. «Халл Сити» опустился на 16 строчку в таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 06:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +448

      Paladius 14 сентября 2017, 11:38

      Очень жаль. что у Слуцкого пока не получается, но верю. что он сможет исправить ситуацию, главное, чтобы руководство потерпело с увольнением!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 сентября 2017, 10:21

      «Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что если его подопечные по итогам нынешнего сезона пробьются в АПЛ, то он исполнит рэп» (07.09.2017).

      https://bombardir.ru/news/518796-Sluckiy-obeschal-ispolnit-rep-dlya-igrokov-Hall-Siti-esli-komanda-vyydet-v-APL

      А если вылетят из Чемпионшипа? Тарантеллу?

      https://www.youtube.com/watch?v=sEHrpTzLL0o

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 14 сентября 2017, 09:27

      Впечатление Слуцкий сам потерял уверенность, а с потерей уверенности приходят не удачи, а исправлять ситуацию очень тяжело.Пожелания чтобы Слуцкий справился с трудными психологическими моментами и остался на тренерском "мостике"до конца сезона

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 14 сентября 2017, 08:41

      Лёня рискует до нового года не доработать

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 сентября 2017, 07:21

      Ну что, сколько ещё матчей Леонид продержится в Халле? Какие ставки у кого?
      Я думаю третье поражение подряд может стать заключительным.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Обер-КанцлерЪ 14 сентября 2017, 09:45

      Может до зимы и продержится если поражения с ничьими чередовать будет или как Де Бура уволят после 4-го проигранного матча.

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 сентября 2017, 06:33

      Так Леонид может вылететь из Чампионшипа.

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