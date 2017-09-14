Слуцкий: «Халл» должен стараться действовать в атакующем стиле»

Российский тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий считает, что поражение от «Фулхэма» придало его команде неуверенности. Специалист уверен, что нужно действовать более уверенно в атаке.

«Мы в первый раз сделали ставку на оборону в матче. Так мы отреагировали на поражение от «Дерби Каунти». Очевидно, мы потеряли уверенность.

В ближайшее время устроим теоретическое занятие по новой тактической схеме. Думаю, команда все же должна стараться действовать в атакующем стиле. Я знаю, что мы можем играть лучше, и должны продемонстрировать это в следующих играх.

Сегодня мы провели неплохой матч, у нас были моменты. Но каждое поражение – это десять шагов назад. Теперь нужно двигаться вперед очень быстро. Моя задача – вернуть команде уверенность», – приводит Yorkshire Post слова Слуцкого.

Матча седьмого тура английского Чемпионшипа «Фулхэм» – «Халл Сити» закончился со счетом 2:1. Эта неудача для «тигров» стала второй кряду. «Халл Сити» опустился на 16 строчку в таблице.