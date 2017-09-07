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    Слуцкий обещал исполнить рэп для игроков «Халл Сити», если команда выйдет в АПЛ

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что если его подопечные по итогам нынешнего сезона пробьются в АПЛ, то он исполнит рэп.

    Напомним, российский специалист возглавил английский клуб перед стартом текущего сезона. На данный момент «тигры» занимают восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

    «Был ли я когда-нибудь пьян? Нет. Мне не нравится водка. Я могу петь и танцевать и без алкоголя. С этим проблем нет.

    Если мы пробьемся в Премьер-лигу, я спою рэп и станцую для игроков «Халл Сити», – сказал Слуцкий.

    Источник: Daily Mail

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    07.09.2017 16:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 сентября 2017, 18:41

      А ведь исполнит ! И не стушуется ! Только выйти надо !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 7 сентября 2017, 17:40

      Я приду, и МЮ победю, но тогда, когда мне это будет выгодно! РАУНД!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 7 сентября 2017, 17:08

      «Был ли я когда-нибудь пьян? Нет. Мне не нравится водка....
      видимо не распробовал толком это продукт ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 сентября 2017, 16:59

      Думаю, не придётся Лёнику рэп исполнять !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 сентября 2017, 16:30

      Почему не русскою народную с хороводом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 7 сентября 2017, 16:24

      мечтатель

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 7 сентября 2017, 16:22

      Туфта! Один уже обещал сбрить усы)

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > woyser 7 сентября 2017, 16:48

      он уже читал реп у кого то на свадьбе загугли у Адамова что ли врать не буду)

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser > h3LL1k 8 сентября 2017, 01:57

      Ну, на пьянках то они все чудят)

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 сентября 2017, 16:13

      Леонид видимо насмотрелся на Оксимирона и гнойного, теперь решил пропиарить эту тему в Англии))

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