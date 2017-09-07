Слуцкий обещал исполнить рэп для игроков «Халл Сити», если команда выйдет в АПЛ

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что если его подопечные по итогам нынешнего сезона пробьются в АПЛ, то он исполнит рэп.

Напомним, российский специалист возглавил английский клуб перед стартом текущего сезона. На данный момент «тигры» занимают восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

«Был ли я когда-нибудь пьян? Нет. Мне не нравится водка. Я могу петь и танцевать и без алкоголя. С этим проблем нет.

Если мы пробьемся в Премьер-лигу, я спою рэп и станцую для игроков «Халл Сити», – сказал Слуцкий.