Слуцкий: «Халл Сити» был близок к подписанию контракта с Мусой»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что во время летнего трансферного окна английский клуб был близок к подписанию контракта с нападающим «Лестера» Ахмедом Мусой.

Напомним, что российский специалист знаком с игрой нигерийца по работе в ЦСКА.

«Мы были очень близки к подписанию контракта с Мусой. Но не каждое решение зависит от меня или от клуба. Мне кажется, он хочет проявить себя в «Лестере», где ему нужна еще одна попытка. Он много думал, и все-таки решил остаться в «Лестере», – приводит слова Слуцкого Daily Trust.