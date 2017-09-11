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    Слуцкий: «Халл Сити» был близок к подписанию контракта с Мусой»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что во время летнего трансферного окна английский клуб был близок к подписанию контракта с нападающим «Лестера» Ахмедом Мусой.

    Напомним, что российский специалист знаком с игрой нигерийца по работе в ЦСКА.

    «Мы были очень близки к подписанию контракта с Мусой. Но не каждое решение зависит от меня или от клуба. Мне кажется, он хочет проявить себя в «Лестере», где ему нужна еще одна попытка. Он много думал, и все-таки решил остаться в «Лестере», – приводит слова Слуцкого Daily Trust.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2017 00:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 11 сентября 2017, 10:06

      Эх, обратно надо Мусу армейцам, тогда нападение намного "острее" и быстрее бы стало.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 сентября 2017, 09:56

      Значит сумма не устроила Лестер....

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 сентября 2017, 09:10

      Халлу бы он точно пригодился

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 11 сентября 2017, 08:40

      Муса решил до конца сезона на лавке посидеть очень жаль

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 сентября 2017, 08:26

      жаль

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 11 сентября 2017, 08:26

      С Мусой бы проиграл 5:1, ну 2

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      Рейтинг: +115

      lexa2154 11 сентября 2017, 08:20

      Муссу надо было подтянуть

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      Рейтинг: +21

      6orda4ok 11 сентября 2017, 07:50

      Ну и дурак Муса

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 11 сентября 2017, 07:20

      своих всё таки хотел подтянуть))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 сентября 2017, 01:21

      Муса - это может и хорошо, но это не палоча-выручалочка.... После 6 туров 3 поражения и крайнее 0-5.... Полкоманды рассосалось, а теперь и середина таблицы за счастье.... Пожалуй, выход в АПЛ, если и состоится, то не в этом сезоне...

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 > insider_retro 11 сентября 2017, 01:27

      Такое же и с Ростовом произошло,а подписывать Муссу надо было игрок перспективный всё равно лавку полирует.

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