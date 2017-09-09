Слуцкий: «Как говорят в России, лучше один раз проиграть со счетом 0:5, чем пять раз 0:1»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением относительно разгромного поражения от «Дерби» (0:5) в поединке шестого тура Чемпионшипа.

«Очень тяжелый и важный момент для нас, ведь следующий матч должен показать, как мы реагируем на огромный стресс. Вы можете упасть, но важно быстро подняться. Как говорят в России, лучше один раз проиграть со счетом 0:5, чем пять раз 0:1», – приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail.

После шести матчей «тигры» располагаются на 10-м месте, набрав семь очков.