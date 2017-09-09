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    Слуцкий: «Как говорят в России, лучше один раз проиграть со счетом 0:5, чем пять раз 0:1»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением относительно разгромного поражения от «Дерби» (0:5) в поединке шестого тура Чемпионшипа.

    «Очень тяжелый и важный момент для нас, ведь следующий матч должен показать, как мы реагируем на огромный стресс. Вы можете упасть, но важно быстро подняться. Как говорят в России, лучше один раз проиграть со счетом 0:5, чем пять раз 0:1», – приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail.

    После шести матчей «тигры» располагаются на 10-м месте, набрав семь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 12:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +833

      Sola 24 сентября 2017, 00:08

      Как говорят в России... Так везде и все говорят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 9 сентября 2017, 16:33

      ...следующий матч должен показать, как мы реагируем на огромный стресс...
      да хреново ты на стресс реагируешь,в этом и вся проблема... вроде есть понимание футбола,а вот характера нет... чуть что , сразу полные штаны...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 сентября 2017, 13:57

      Погоди, Лёнь, ещё всё впереди) Как бы 5 раз по 5-0 не получилось, первый раз уже есть тем более.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      сашка0714 9 сентября 2017, 13:51

      едь домой

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 сентября 2017, 13:30

      Ладно,викторыч, бывает.. Без нормальной трансферной компании быстрого выхода в апл в таком жёстком турнире как чемпионшип нельзя ожидать..

      3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 сентября 2017, 13:14

      След. с Fulham,потом дома Sunderland,собирай чемодан!)

      2
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 9 сентября 2017, 12:51

      Да нет одним разом это не закончится.

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 сентября 2017, 12:34

      Да уж! Результата нет ...,и не видно

      По его словам, что бы проверить психологию игроков, надо проиграть 0-5 ?
      Потом всё пойдёт замечательно

      -1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > acer2003 9 сентября 2017, 12:46

      Костяк команды ушел,много игроков пришло!Покажи хоть одного тренера,который тебе после такого сразу результат стабильный будет выдавать??

      0
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